Der Gemeinderat der Landgemeinde Bleicherode machte auf seiner jüngsten Sitzung den Weg frei für den nächsten Schritt zur Errichtung zweier Solarparks. Allerdings kam Gegenwind von Seiten der AfD und den Linken.

Bevor es zur Beschlussfassung zur Aufstellung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne kam, gab Nico Müller – Vertreter der Firma IB Vogt aus Berlin – den Gemeinderäten einige Informationen zu den geplanten Solarparks in Obergebra und Buhla, wobei es an konkreten Aussagen mangelte. Auch bei direkten Nachfragen blieb Nico Müller so manche befriedigende Antwort schuldig. So wollte Kirsten Paarmann (AfD) wissen, was die Landgemeinde und die Bürger von den Photovoltaikanlagen hätten und welche Einnahmen sich aus den Solarparks generieren würden.

Als Vorteile nannte Nico Müller die Erzeugung von „grünem“ Strom ohne Emissionen und der Schritt in eine sichere Stromerzeugung. Aus rechtlichen Gründen können Einnahmen nicht genannt werden, erklärte Müller. Aber selbstverständlich dürfe die Landgemeinde mit Gewerbesteuerzahlungen rechnen. Da beide Flächen von privat angekauft werden, gibt es durch den Verkauf allerdings keinerlei Einnahmen für die Kommune.

Großer Diskussionsbedarf herrschte auch bei den potenziellen Standorten. So ging die Frage an den Bauausschuss, ob dabei auch Alternativen geprüft wurden. Frank Saalbach (CDU), Vorsitzender des Ausschusses, betonte, dass beide Flächen keiner anderen Nutzung zugeführt werden könnten und für solche Vorhaben prädestiniert seien. Der Bauausschuss hatte die Thematik bereits diskutiert und eine Empfehlung an den Landgemeinderat ausgesprochen.

Bauausschuss empfiehlt die Ansiedlung der Energieanlagen

Dabei hatten sich die Mitglieder davon leiten lassen, dass in beiden Ortschaften eine Errichtung der Solarparks bereits positiv bewertet wurden. Ulf Sauer (parteilos) ergriff daraufhin das Wort. „Ich habe fast jeden Bürger persönlich über das Vorhaben informiert“, so der Bürgermeister von Kraja. „Eine Photovoltaikanlage am Standort in der Buhlaer Straße würde niemanden stören. Die Industrieruine, die sich dort noch befindet, ist ein Schandfleck für die Gemeinde. Wir wären froh, wenn sich dort etwas tut.“

Bei der etwa zehn Hektar großen Fläche in Obergebra kritisierte die AfD-Fraktion, dass sie Teil des Landschaftsschutzgebietes Bleicheröder Berge sei. Frank Saalbach, als ehemaliger Ortsbürgermeister von Obergebra Kenner des Geländes, wies darauf hin, dass dort der Boden durch die frühere Nutzung kontaminiert sei und die tatsächliche Beschaffenheit des Geländes der Zugehörigkeit zum Landschaftsschutzgebiet widerspreche. Auch für Frank Rostek (CDU) sei es nicht erklärbar, warum das Gelände zum Landschaftsschutzgebiet gehört. Es sei keine hochwertige Fläche, die der Natur entrissen werde. Die Entlassung müssen übergeordnete Behörden entscheiden.