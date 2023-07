Zwei Orte im Kreis Nordhausen erhalten ein neues Glasfasernetz

Heringen. Die Telekom plant einen Informationsabend in der Schule von Heringen und will dort alle Fragen beantworten.

Die Deutsche Telekom lädt alle Bürger und Unternehmer in Heringen zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Die ist am Donnerstag, 13. Juli, um 18 Uhr in der Aula der Heringer Regelschule „Geschwister Scholl“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße, kündigt Telekom-Sprecher Georg von Wagner an.

Das Thema des Abends sei das neue Glasfasernetz in Heringen und Uthleben. Roman Gebhardt, Regionalmanager der Telekom, will dem Publikum das neue Ausbaugebiet vorstellen und den Bürgern erklären, wie der neue Anschluss ins Haus kommt. Auch ein Dialog sei geplant. Gebhardt beantworte alle Fragen rund um die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses sowie zu den verschiedenen Tarifoptionen, verspricht Georg von Wagner.