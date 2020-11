Zwei Salzsilos entstehen an Autobahn 38 bei Görsbach

Zwei Salzsilos und zwei Soletanks für den Winterstreudienst werden derzeit an dem neu gebauten Standort an der Autobahn 38 in der Nähe von Görsbach errichtet. Während die Salzsilos jeweils 100 Kubikmeter Fassungsvermögen haben, passen in die Soletanks jeweils 40 Kubikmeter. Damit will die Autobahnmeisterei Breitenworbis die Winterdienstbereitschaft im Bereich der Autobahn 38 verbessern. Das Bauprojekt, das 225.000 Euro teuer ist, soll noch im November fertiggestellt werden. Im Landkreis Nordhausen gibt es entlang der Autobahn 38 bislang keine weiteren Salzsilos. Die Autobahnmeisterei Breitenworbis ist für insgesamt 44,3 Autobahn-Kilometer zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Heringen verantwortlich.