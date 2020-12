Zwei teure Autos gestohlen - Fußgänger beim Ausparken verletzt

Fußgänger beim Ausparken übersehen

Am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr wollte ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen ausparken. Dabei kollidierte er mit einem 84-jährigen Rentner und dessen geparkten Chevrolet. Der 84-Jährige hatte Glück, er wurde nur leicht am Arm verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von mindestens 2800 Euro.

Zwei teure Autos gestohlen

Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag in eine Autowerkstatt in der Straße der Jugend in Kleinfurra ein. Dort klauten sie einen schwarzen Audi Q 7 (Kennzeichen: NDH-MN 6) und einen blauen Audi RS 2 (Kennzeichen SDH-RS 315). Der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

