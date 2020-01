Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Nordhausen

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen wurden zwei Frauen am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 65-Jährige beabsichtigte mit ihrem Fiesta, von der Reichsstraße über die Freiherr-Vom-Stein-Straße in die Geseniusstraße zu fahren.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte sie dabei mit dem VW Up einer 60-Jährigen, die aus Richtung Grimmelallee die Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr. Beide Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

