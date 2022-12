Zwei Verletzte nach Unfall auf der Autobahn bei Heringen

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montagnachmittag auf der A 38.

Heringen. Für einen Moment ist eine Frau auf der A 38 unaufmerksam. Der Augenblick hat dramatische Folgen.

Ein Unfall ereignete sich am Montag gegen 16 Uhr auf der Autobahn. Eine Frau befuhr die A 38 mit ihrem Audi A3 in Richtung Leipzig. Bei Heringen wollte sie einen Kleintransporter überholen. Dabei missachtete sie den Verkehr in der linken Spur.

Der Fahrer eines BMW konnte nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision kam der Audi ins Schlingern und prallte in die Mittelplanke. Anschließend stieß der Audi mit einem weiteren Pkw zusammen, überschlug sich und landete im Straßengraben. Die Audi-Fahrerin und der BMW-Beifahrer sind verletzt.

Neben dem Rettungsdienst, dem Rettungshubschrauber und der Polizei waren auch Feuerwehren aus Heringen, Sundhausen und Nordhausen im Einsatz. Die Autobahn musste während der Bergung für rund drei Stunden gesperrt werden.

