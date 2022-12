Zweiter Hikeathon in Nordhausen stellt sich fünf Problemen der Energiekrise

Nordhausen. Zweitägiger Workshop an der Nordhäuser Hochschule lässt Köpfe von 40 Teilnehmern rauchen.

Der zweite „Hikeathon“ lief vor wenigen Tagen im August-Kramer-Institut an der Nordhäuser Hochschule über die Bühne. Die 40 Teilnehmer wollten auf dem zweitägigen Workshop fünf Probleme der Energiekrise lösen. Dazu hatten sich zehn Teams gebildet mit je einem eigenen Lösungsansatz zur gewählten Problemstellung. Unter den Teilnehmern waren mit SWG-Chefin Inge Klaan, Unternehmer Axel Heck, EVN-Prokurist Ben Vollborth und Maximator Hydrogen-Produktionsleiter Manuel Törpe hochrangige Wirtschaftsvertreter.

„Wie kann der Landkreis Nordhausen unabhängiger von globalen Energiemärkten werden?“, lautete die erste Problemstellung (Challenge). „Das erste Team hat den Aufbau einer kleinen lokalen Genossenschaft konzipiert, die ein eigenes Windrad betreiben und nutzen will“, erläutert Hikeathon-Projektleiter Lutz Göcke. Ein zweites Team entwickelte eine Drohne, die erkunden kann, wo sich im Landkreis geeignete Flächen für Solaranlagen und Windkrafträder befinden.

Die Umrüstung von Gebäuden auf klimaschonende Energieträger war die zweite Problemstellung. „Ein Team hat eine Plattform geschaffen, mit der Dachflächen für Solaranlagen angemietet werden können“, führte Göcke aus. Das andere Team hat eine Lösung auf Quartiersebene gefunden, bei der ein Kümmerer die betroffenen Akteure zusammenbringt, um keine Konkurrenzsituation entstehen zu lassen.

Die dritte Herausforderung: „Wie können Unternehmen dabei unterstützt werden, selbst produzierten Strom zu nutzen?“. Ein Team entwickelte eine Plattform, die Studenten für regenerative Energietechnik identifiziert, um diese mit ihren Projekten an Unternehmen zu vermitteln. „Das andere Team suchte eine software-basierte Lösung, die den jeweiligen Stromverbrauch feststellt und Empfehlungen gibt“, erklärte der Professor.

Die zuverlässige Sicherstellung von nachhaltiger und erschwinglicher Energie für alle lautete die Herausforderung Nummer vier. „Im Kontext von größeren Häusern hat ein Team eine Art ‘Open-Source’-Genossenschaft organisiert, die frei nutzbare Energie anbietet“, nennt Göcke deren Lösungsansatz. Ein Do-It-Yourself-Paket zur Erschließung von regenerativen Energien habe das andere Team konzipiert.

Die fünfte Problemstellung betrifft Bewohner von schlecht isolierten Gebäuden, denen geholfen werden soll, ihre Wohnungen ohne größere Sanierungen warm zu halten. „Hier lautete die Lösung das Schaffen einer Iso-Box mit Installationselementen, die einfach anzuschließen sind. Ein ähnliches Konzept verfolgten die Wärme-Elfen als zehntes Team“, sagte Göcke.

Am Ende prämierte eine Jury drei Gewinner-Teams. „Die Iso-Box und Wärme-Elfen, die Do-It-Yourself-Plattform sowie die vermittelten Studenten haben die Jury am meisten überzeugt“, berichtete Göcke. Als Preise gab es Gutscheine für die Marktpassage, VIP-Karten für die Erfurter Basketball-Löwen und ein Gutschein für Charlies-Restaurant in Nordhausen.

„Ein ganz großes Lob für die Organisation und für die tolle Veranstaltung“, sagte Manuel Törpe nach dem Workshop. Für ihn sei die Lernkurve sehr hoch gewesen. „Ich werde verschiedene Methoden in der Praxis anwenden wollen.“