Zweites Pilgerfest in Münchenlohra geplant

Münchenlohra. Zum Feiern hat der Förderverein Basilika Münchenlohra gleich zweifachen Grund. Interessant ist zudem sein Konzertplan für die nächsten Monate.

Das Gutsinspektorenhaus neben der Basilika Münchenlohra bekommt ein zweites Pilgerzimmer. Bis Anfang Mai hofft Norbert Patzelt, Chef des Fördervereins, dieses fertigstellen zu können. Doch nicht nur dies soll Anlass für ein erneutes Pilgerfest sein. Auch die Wegführung der „Via Romea“, des Pilgerweges von Stade nach Rom, über Münchenlohra gibt Anlass zum Feiern.

Gemeinsam mit Mitgliedern des „Via Romea“-Vereins soll das Tagzeitengebet in der Basilika beim diesjährigen Pilgerfest schon am Vorabend gesungen werden. Am Tag des Pilgerfests soll die Pilgerstrecke vom Park Hohenrode nach Münchenlohra begangen werden. Auch wird das Gesangsquartett „QuadroTon“ aus Erfurt auftreten.

Geistliche Vokalmusik dominiert den Konzertplan der nächsten Monate. „Unsere Entdeckung des Jahres 2021, das Ensemble Voicemade aus Leipzig, wird wieder nach Münchenlohra kommen. Auch können wir liebe Gäste des Jahres 2011 wieder in der Basilika willkommen heißen: Trecanum aus Strasbourg“, informiert der Vereinschef Norbert Patzelt.

Ein nächster Klosterbautag ist für Freitag und Samstag, 14. und 15. April, geplant. Zu tun gibt es beispielsweise an Fußboden und Wänden einiges.