Annabell Küster hat hoffentlich nur Phantom-Symptome

Aktuell scheint es in allen Ecken zu kränkeln. Jetzt hat es auch meinen besten Freund erwischt, der am Wochenende noch quickfidel mit mir durch den Wald spaziert ist. Er hat zum Glück kein Corona, aber einen Infekt im Rachen. Das erinnert mich an die Angina, die mich beinahe jährlich mit voller Wucht heimsucht. Meistens um Weihnachten herum. Also jetzt.

Da machen sich Phantom-Symptome bemerkbar: Sind meine Mandeln dick? Ist mein Hals rau, weil ich zu wenig trinke oder weil er sich entzündet hatt? Muss ich mich so oft räuspern, weil ich krank werde? Sofort werden die Hausmittelchen ausgekramt und heiße Zitrone angesetzt. „Bitte, bitte, Immunsystem, bitte, nicht jetzt!“, denke ich alle paar Minuten.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am besten setzt man direkt den Zwiebelsaft an. Der muss sowieso durchziehen. Und der Fenchelhonig schadet auch nicht, wenn man ihn beim ersten Kratzen im Hals nimmt. Zwiebelsaft und Fenchelhonig werden übrigens von den meisten Menschen verschmäht. Ich würde sie sogar nehmen, wenn ich gesund bin. Im Falle des Fenchelhonigs habe ich das auch häufig getan. Zum Leidwesen meiner Schwester. Ihr ist es immer schon hochgekommen, wenn man nur „Fenchel“ erwähnt hat. Pech für sie! Mehr für mich und meinen vermutlich völlig intakten Hals.