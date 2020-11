Zwischen Abgrenzung und Zusammenarbeit im Stadtrat von Nordhausen

Auch anderthalb Jahre nach der Kommunalwahl ist die Stadtratsarbeit in Nordhausen von Skepsis geprägt. Skepsis aller Fraktionen gegenüber der AfD. Und einer skeptischen AfD gegenüber den übrigen Fraktionen. Wie ein Brennglas auf dieses argwöhnische Beschnuppern und eine Kluft zwischen den etablierten Parteien und der neuen Fraktion im Gremium wirkte am Mittwochabend die nunmehr zehnte Sitzung des Rates.

Eröffnet wurde die durch SPD-Fraktionschef Hans-Georg Müller, der angesichts des islamistischen Attentats auf den Lehrer Samuel Paty Mitte Oktober einen Brief an Nordhausens französische Partnerstadt Charleville-Mézières verlas. Ausgedrückt wurde darin die „tiefe Bestürzung“ angesichts einer „furchtbaren Bluttat“. Als Partnerstadt stehe man an der Seite der französischen Freunde. „Denn diese Morde sind nicht allein ein Angriff auf ihr Land. Vielmehr ist der radikale Islamismus längst zu einem europäischen Problem geworden.“ Wer Hass predigt, müsse in die Schranken gewiesen werden. Doch die Freundschaft beider Städte, so zitierte Müller aus dem Schreiben weiter, könne Garant für den europäischen Gedanken und friedliches Miteinander in Einheit und Vielfalt sein.

Jörg Prophet: Andere Fraktionen seien Teil des Problems

Unterzeichnet war der Brief von allen Fraktionen. Außer der AfD. Man habe das nur von demokratischen Fraktionen unterschreiben lassen wollen, erklärte Müller unserer Zeitung vor der Sitzung des Stadtrates. AfD-Fraktionschef Jörg Prophet monierte deshalb später am Abend: „Sie sind“, sagte er in Richtung der anderen Fraktionen, „nicht Teil der Lösung, sondern des Problems.“ Denn auch sein Gruß und der seiner politischen Mitstreiter gehe nach Nizza, Wien oder Dresden.

Es war nicht das letzte Mal am Mittwoch im Sitzungssaal, der mittlerweile in der Ballspielhalle ist, dass sich die Mitglieder der Alternative für Deutschland ausgegrenzt fühlten. Und dies auch ein Stück weit pflegten.

Mit Punkt 11.9 kam ein Antrag von Christina Schmidt auf die Tagesordnung. Darin forderte die AfD-Stadträtin Informationstafeln für die Parks in Nordhausen. An zentralen Punkten sollen die Tafeln unter anderem über die Geschichte der Anlagen aufklären, didaktisch sollen sie sein und vandalismussicher obendrein. Die Schönheit der Stadt hervorheben, lautet das Ziel. Doch Linken-Fraktionschef Michael Mohr war der Antrag zu schwammig, er fürchte um die Folgekosten. Seine Fraktion werde die Idee nicht mittragen, erklärte er.

CDU-Politiker ist AfD-Idee nicht zukunftsorientiert genug

Kritik auch von Andreas Trump (CDU): Ihm gehe Schmidts Vorschlag nicht weit genug. Sein in den Raum geworfener Änderungsantrag hatte daher das Einbinden von QR-Codes auf den Tafeln zum Ziel. Sie sollen interessierten Parkbesuchern auch digitale Wege eröffnen, die Grünanlagen näher kennenzulernen. Auch Grünen-Chefin Sylvia Spehr wünschte sich detaillierte Projektbeschreibungen.

Schmidt empfand diese Gegenargumente als Angriff. „Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb der Antrag jetzt zerpflückt wird.“ Im Ausschuss sei die Stimmung der Idee gegenüber noch eine andere gewesen. Parteikollege Bernd Schütze schimpfte daher: „Ich finde es seltsam, wie hier mit dem Vorschlag einer bürgerlichen Partei umgangen wird.“ Er fühle sich in die Ecke gestellt. „Das finde ich verwerflich.“

Das wiederum wollte Trump nicht so stehen lassen. „Sie sehen das hier etwas falsch“, sagte er zu Schmidt und Schütze. „Wir sind nicht gegen Ihren Antrag. Aber er soll auch vernünftig und zukunftsorientiert sein.“ Und genau dieser Aspekt fehle ihm noch im Antrag. Sein Einwand wolle keineswegs irgendjemandes Ideen zerpflücken.

Den Beweis, dass es hier um konstruktive Vorschläge ging, erbrachte Trumps Fraktion und Teile des restlichen Stadtrates per Abstimmung: Der Antrag für eine Beschilderung der städtischen Parks wurde mehrheitlich abgesegnet.