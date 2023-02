Zwölfjährige aus Nordhausen vermisst: Sie ist auf dem Weg nach Baden-Württemberg

Nordhausen. Ein zwölfjähriges Mädchen wird seit Donnerstagmorgen aus Nordhausen vermisst.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird die zwölfjährige Emily-Sophie Breitung aus Nordhausen vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist sie vermutlich von Nordhausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg nach Steinheim an der Murr in Baden-Württemberg. Letztmalig wurde ihr Standort in der Nähe von Nürnberg ermittelt.

Beschreibung der Vermissten:

ca. 1,60 m groß

schlanke Gestalt

schulterlange Haare

Haarfarbe: orange/kupferfarben

Besonderheit: eine Lücke in der linken Augenbraue

Vermutliche Bekleidung:

schwarze Cargohose

schwarzer Hoodie mit Bildern und Aufdrucken

schwarz-weiße Schuhe

Mitgeführte Sachen und Gegenstände:

schwarze Sporttasche mit Kleidung und Hygieneartikeln

Ein Foto der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht. Wer kann Hinweise zum Aufenthalt von Emily-Sophie Breitung geben? Wurde sie auf dem Weg nach Steinheim an der Murr an einem Bahnhof oder in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen? Befinden sich weitere Personen bei Emily-Sophie?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen (03631/960), die Bundepolizei oder jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.