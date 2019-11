Es gibt Hobbys, die bleiben nicht den Kindern vorbehalten. Ausmalen und Basteln gehören dazu.

Ausmalen mit Buntstiften zum Beispiel haben auch Männer wie gestresste Manager für sich entdeckt, seitdem es teils frivole Ausmalbücher zu kaufen gibt. Die Kritzelei mit dem Kugelschreiber auf dem Zettel hat in langwierigen Konferenzen ausgedient.

Während sich unbenutzte Ausmalbücher als Geschenk für Männer eignen, verschenken einige Frauen hingegen ihre nicht gerade preiswerten Stampin’-Up-Bastelmaterialien erst, nachdem sie diese verarbeitet haben: zu individuellen und mit Liebe gestalteten Glückwunschkarten, Geschenkverpackungen oder Dekorationen.

Was man so alles daraus basteln kann, zeigten die 13 Frauen am Samstag in Knau. Katrin Modde zum Beispiel hatte eine Weihnachtskarte gefertigt, die beidseitig mit Hirschen in einem Birkenwald nicht nur optisch ansprechend ist, sondern es auch als Geldkarte in sich hat. Klappt man diese auf und steckt einen 50-Euro-Schein unter die kreuzförmig angebrachten Haltebänder auf der einen und einen 20-Euro-Schein unter die parallel platzierten Haltebänder auf der anderen Seite, wird man beim Öffnen der Klappkarte staunen wie ein Passant beim Hütchenspiel in der Großstadt-Flaniermeile. Hokuspokus: Dann ist der Fünfziger unter den parallel angebrachten Haltebändern und der Zwanziger unter dem Haltekreuz.

Gut möglich, dass der Beschenkte sich über die Karte mehr freut als über die innenliegenden Scheine.