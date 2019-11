Der diesjährige Adventsmarkt der Vereine in Pößneck soll genauso gemütlich werden wie der letztjährige, bei welchem man vor dem Rathaus in aller Ruhe Strockbrot backen konnte.

Pößneck. Glühweinmeile lockt am 29. November mit Geschmacksvielfalt, an den beiden Tagen danach hofft der Adventsmarkt der Vereine auf reichlich Gäste.

Heiße Olga und Wilder Nikolaus

Zum 1. Advent in Pößneck gehört seit mehreren Jahren der Adventsmarkt der Vereine. Nachdem der früher halbwöchige städtische Weihnachtsmarkt auf den Samstag und Sonntag geschrumpft war, ist die lokale Feiertagssaisonauftaktveranstaltung mit den Freitagabendangeboten der Gewerbetreibenden quasi dreitägig, Gäste sind also vom 29. November bis 1. Dezember willkommen.

Umweltbewusstes Genießen wird belohnt

Für den Freitag vorm 1. Advent hat die Initiative der Selbstständigen „Unser Pößneck“ wieder eine Einkaufsnacht mit Glühweinmeile vorbereitet. Gäste sind heute in einer Woche ab 17 Uhr im Pößnecker Stadtzentrum willkommen. Alkoholische und nichtalkoholische Heißgetränke aller Art werden vom Stoffladen in der Gerberstraße über die komplette Breite Straße bis zur Kristallstube in der Neustädter Straße gereicht, in der Kraut- und Schuhgasse, in der Poststraße, im Steinweg und am Markt. Es wirken, wie es heißt, mindestens dreißig Geschäfte und Gaststätten sowie Vereine mit Ständen mit.

Den Glühwein gibt es wieder für zwei Euro – aber nur im Mehrwegbecher. Foto: Marius Koity

Nun wollen die Gewerbetreibenden ihr Fest umweltfreundlicher gestalten, weswegen sie vor einiger Zeit die Idee, dass die Gäste ihren Glühweinbecher mitbringen sollen, in den Raum gestellt haben. Letzten Endes gibt es nun ein Mischsystem. Wer sein Trinkgefäß mitbringt, dem werden 0,2 Liter Glühwein zum Preis von zwei Euro eingegossen. Wer sich aber das Heißgetränk in den extra angeschafften biologisch abbaubaren doppelwandigen Pappbechern eines Öko-Verpackungsmittelherstellers reichen lässt, muss für die gleiche Menge 2,50 Euro bezahlen. Dieses Preisgefüge gilt zumindest für die Mitglieder der Selbstständigeninitiative.

Die Anzahl der Heißgetränksorten habe keiner wirklich gezählt, heißt es aus den Reihen der Gewerbetreibenden. Die Vielfalt sei jedenfalls groß und reiche vom exklusiven bis zum handelsüblichen Winzerglühwein, von der Feuerzangenbowle über die Heiße Olga bis zum Wilden Nikolaus. Wer’s mag, werde auch heiße Schokolade mit Chili probieren können. Wer sich erst eine Übersicht verschaffen will, bevor er sich wärmt, muss schon über die gesamte Glühweinmeile bummeln – die Geschäfte sind jedenfalls bis 21 Uhr geöffnet.

Die Gewerbetreibenden haben auch wieder einen Weihnachtsengel organisiert. Bei ihm kann man einen Wunschzettel gestalten oder auch abgeben, wenn er schon gemalt oder geschrieben ist – die Post geht direkt an den Weihnachtsmann.

Bei der Tombola der Selbstständigeninitiative mit 1000 Preisen gewinnt jedes Los, der Erlös soll einheimischen Kindergärten gespendet werden. Ein kleiner Märchenwald, Tischkegelvergnügen und eine 18 Uhr beginnende Dia-Schau „Historisches Pößneck am laufenden Band“ bei Foto Peterlein sind einige der weiteren Programmpunkte, die das Geschehen am Freitagabend abrunden.

Entdecker- und Kulturstunden am Samstag

Am Samstag und Sonntag hoffen dann die Vereine aus Pößneck und Umgebung in ihren Buden auf dem Marktplatz auf reichlich Besuch – der Adventsmarkt wird jeweils 13 Uhr geöffnet. Die kleine Marktbühne beleben wie immer Kindergarten- und andere Gruppen. Für den beliebten Streichelzoo wird wieder Platz gemacht und ein Gefühl von Weihnachten wie zu Großmutters Zeiten will der Posaunenchor vermitteln, der an beiden Tagen von der Rathaustreppe blasen wird. Wiederum dabei sind die meisten Geschäfte – am Samstag mit einer bis 17 Uhr verlängerten Öffnungszeit und am 1. Advent mit einem verkaufsoffenen Sonntag bis 17 Uhr.

Der Weihnachtsmann wird wieder unterwegs sein. Foto: Marius Koity

Es schließen sich an beiden Adventsmarkttagen unter anderen der Bibliotheksfreundeskreis an, der seinen Bücherflohmarkt im Steinweg öffnet, und die noch nicht ganz vollendete Schaudruckerei im Bilkenkeller, in welchem Kinder mit ihren Eltern das alte graphische Gewerbe entdecken können. Zwei Extras sind nur für den Samstag vorbereitet. So sind Entdecker im Fischerschen Haus willkommen – hinter die herrliche Kirchplatz-Fassade kann man von 14 bis 16 Uhr blicken. Wer fast gleichzeitig lieber ein bisschen Kultur im Warmen genießen will, kann sich in der Kulturstube niederlassen – ab 14.30 Uhr geben Erzählerin Christel Ziermann und Liedermacher Thomas Pfeffer in der Breiten Straße ein jahreszeitgemäßes literarisch-musikalisches Programm.

Die ehrenamtlichen Bemühungen rund um den 1. Advent werden wie immer von der Stadt Pößneck unterstützt.