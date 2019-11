Der Neunhofener Carnevalsverein hat am Samstagabend im Saal des Gasthauses „Drei Rosen“ in seine 37. Saison gestartet. Henry I. (Weise) und Cindy I. (Lehmann) wurden zum neuen Prinzenpaar gekürt.

Musste vor einem Jahr die halbe Prinzengarde Kathleen Stenzel in der Show fast gewaltsam auf die Bühne zerren, weil sie sich weigerte, neue Prinzessin zu werden, wollte sie am Samstagabend am liebsten ihre Krone behalten. Sie und ihr Mann Maik übergaben dem neuen Prinzenpaar schweren Herzens Zepter und Krone. „Wir freuen uns auf eine geile Saison. NCV helau“, sagte der neue Prinz Henry I.

Zum anschließenden Finale sangen alle Mitwirkenden und viele Gäste im Saal die von Jule und Josi Zimmermann getextete Faschingshymne „NCV helau“ auf die Melodie von „Sofia“ von Alvaro Soler. Zuvor erlebten die Gäste ein abwechslungsreiches Programm bei dem von Sven ­Olbrich moderierten Abend. Nach dem Einmarsch des Elferrates und der von Melanie Kruse trainierten Funkengarde gab Präsident Peter Müller eine Vorschau auf die 37. Saison und stellte den Elferrat vor. Dann folgte der Tanz von Funkenmariechen Hannah Geithner, anschließend die ausgelassene Schunkelrunde.

Als nächstes durften die Tanzmäuse ran und „Alice im Wunderland“ aufführen. Nach dem Marsch der Funkengarde präsentierten die von Stephanie Stelter und Kathleen Stenzel trainierten ­Lady-Shakes ihr Programm „Spanien“, während sich die Tanzgruppe Fascination als „Hausfrauen“ darstellten. Nach der Tanzpause und Schunkelrunde wurden die Funken- und die Prinzengarde bei ihrem gemeinsamen Piraten-Tanz „Blau wie das Meer“mit ähnlich vielen Zugabe-Rufen bedacht wie das Männerballett zum Abschluss dieser Runde. Dazwischen begeisterten die Lady-Shakes mit ihrem Marsch, Fascination mit „Märchen“ und die Reetsch-Ratten mit „Sister Act“.

Weitere Veranstaltungen sind mit der Kostüm-Party am 1. Februar, dem ersten Galaabend am 8. Februar und dem zweiten am 15. Februar um jeweils 20.11 Uhr geplant. Der Kinderfasching findet am 9. und der Rentnerfasching am 16. Februar um jeweils 15 Uhr ebenfalls im Drei-Rosen-Saal statt. Bereits am 7. Dezember um 18.11 Uhr feiert die Duhlendorfer Tanzgruppe „Tramps von der Orl“ ihren 50. Geburtstag im Neunhofener Saal.