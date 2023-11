Pößneck: Dem Frieden traut nicht jeder

Pößneck Die höhere Gesundheitspolitik sollte endlich ihre Bringepflichten für den Krankenhausstandort Pößneck erfüllen, meint unser Autor Marius Koity.

Die Wogen des Sturms, der sich nach der Anfang Juni erfolgten Ankündigung der „Umstrukturierung“ des Pößnecker Krankenhauses aufgetan hat, haben sich spürbar geglättet. Zufrieden ist zwar nicht jeder mit den Aussichten des Standortes und es traut auch bei weitem nicht jeder dem gegenwärtigen Frieden. Aber für eine weitere 1000-Mann-Demo im Hohen Gässchen scheint es keinen Anlass mehr zu geben. Was zu schimpfen war, ist wohl hinreichend geschimpft, und möglicherweise spielt auch Resignation eine Rolle. Schließlich haben die Pößnecker bei ihrem Krankenhaus am wenigsten zu sagen, wenn sie überhaupt gefragt werden.

Unabhängig davon scheint das Ambulante Operationszentrum der Thüringen-Kliniken in Pößneck soweit die verschiedenen Erwartungen zu erfüllen. Das hört man gern. Und da drücken wir mal die Daumen, dass die „neuen Wege in der Patientenversorgung“, wie es offiziell heißt, zum Ziel führen, das man sich in den höheren gesundheitspolitischen Sphären in Bund und Land ausgedacht hat.

Marius Koity ist Redakteur in Pößneck und OTZ-Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis. Foto: Peter Cissek / Andreas Wetzel

Genau dort wäre es nicht schlecht, auch mal an die Bringepflichten zu denken. Ein normaler Mensch versteht nämlich nicht, warum man die Entscheidung für eine zweite chirurgische Praxis in Pößneck in die Länge zieht, wenn diese personell leistbar scheint und basisfachlich als sinnvoll erachtet wird, vom psychologischen Faktor für die Menschen in der Region gar nicht zu reden. „Ich bin mir sicher, dass wir am Ende sowohl für die Patienten als auch das Personal bessere Bedingungen haben werden“, hat Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bei einem ihrer Besuche der vergangenen Monate in Pößneck versprochen. Dieses Ende sollte möglichst nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag gelegt sein.