Pößneck schickt Debütanten zum Semperopernball

Am 7. Februar 2020 wird erneut viel Prominenz in der Dresdener Semperoper erwartet. Mit dem 15. Semperopernball steht schon früh im Jahr ein erster kultureller Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Elbestadt. Die Veranstaltung wird gern als größtes Klassik-Entertainment-Event im deutschsprachigen Raum beworben. Im Scheinwerferlicht stehen dann nicht nur die illustren Gäste, sondern stets auch die 100 Debütanten-Paare, die in der Nacht in feiner Abendgarderobe den Wiener Walzer in ausgefeilter Choreografie aufs Parkett bringen. Im kommenden Jahr sind auch Marie Theres Pöpplen und Max Läsker aus Pößneck mit dabei. Dem jungen Tanzpaar ist es gelungen, sich für diesen Meilenstein im Leben eines jeden Tanz-Enthusiasten zu qualifizieren, und beide können es kaum erwarten, im exklusiven Ambiente des ehrwürdigen Opernhauses aufzulaufen.

Guter Abschluss für Tanzkurse

Sie sind nicht die einzigen Paare aus den Reihen der mobilen ADTV Tanzschule Hähner in Saalfeld, die aus dem Raum Saale-Orla/Saalfeld-Rudolstadt mittanzen werden. „Insgesamt 16 Debütanten-Paare von uns fahren nach Dresden“, erläutert Susanne Hähner am Dienstagabend am Rande einer Kurseinheit. Darunter sind junge Tänzer aus Pößneck, Bad Lobenstein, Saalfeld, Rudolstadt und Königsee.

Marie Theres Pöpplen und Max Läsker hier noch in Trainings- statt in Abendgarderobe. Foto: Martin Schöne

Die 17-jährige Marie Theres Pöpplen und der 20-jährige Max Läsker tanzen seit knapp drei Jahren gemeinsam. Ab dem Goldkurs gebe es in der Tanzschule die Möglichkeit, auf die Teilnahme am Semperopernball hinzuarbeiten. Marie Theres Pöpplen drückt ihre Begeisterung aus und sieht den Ball nicht nur als Höhepunkt jahrelangen Trainings, sondern auch ein Stück weit als Wegmarke vor dem Beginn eines neuen Lebensabschnitts. „Es ist wirklich ein guter Abschluss für die Tanzkurse. Wir wissen noch gar nicht, ob wir auseinandergehen oder weiter zusammen tanzen werden. Weil das einfach noch in den Sternen steht“, so die Schülerin des Pößnecker Gymnasiums Am Weißen Turm. Hört man ihr zu, kann man leicht nachvollziehen, welche Bedeutung ein solch außergewöhnlicher Abend für junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsensein haben kann. Pöpplen: „Es wird einfach ein richtig schönes Erlebnis werden.“

Sie würden viel aus der Tanzstunde mitnehmen, vermittelt Max Läsker. Es komme beim 200-köpfigen Wiener Walzer auf dem Opernhaus-Parkett vor allem auf die Technik an. Um sich zu qualifizieren, traten beide in Dresden zum Vortanzen vor einer kritischen Jury an. In gerade einmal 20 bis 30 Sekunden wurde bewertet, wie das Paar harmoniere und ob die Tanzhaltung stimme. „Das Lächeln war wichtig, für die Außenwirkung“, sagt Pöpplen und Läsker fügt an: „Man schaute sich auch an, wie wir auf Hindernisse auf der Tanzfläche reagieren, diese möglichst elegant umtanzen.“ Am 3. Februar würden sie in Dresden anreisen und dann stünde bis Freitag ein Intensivtraining für die Choreografie an.

Kleider leuchten in Morgenrot

Auch wichtig: die Garderobe. Läsker hat schon eine Nachricht vom Herrenausstatter erhalten. Sein Smoking sei bereit zum Anpassen. Marie Theres Pöpplen freut sich auf ihr Ballkleid. Passend zum Motto des Balls „Märchenhaft rauschend – Dresden jubiliert“ seien die Kleider der Debütantinnen diesmal im Farbton „Morgenrot“ gehalten. „Wenn ich mir jetzt vorstelle, es zu tragen und darin zu tanzen, zaubert mir das Gefühl ein Lächeln auf die Lippen“, sagt Marie Theres Pöpplen. Die Eltern der beiden wollen dann beim Public Viewing vor dem Opernhaus mitfeiern.