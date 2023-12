Rückblick 2023: Das war das erste Quartal im Oberland des Saale-Orla-Kreises

Bad Lobenstein/Schleiz Ein möglicher Mordversuch an den eigenen Eltern in Pottiga, lange Warteschlangen vor dem Landratsamt und Großeinsatz an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Tanna – die Ereignisse zwischen Januar und März.

Januar

1. Januar Erste Details zu einem möglichen Mordversuch innerhalb der Familie am Silvesterabend in Pottiga werden bekannt. Ein 35-Jähriger hatte seinen eigenen Eltern mit Benzin übergossen und angezündet. Das Feuer breitete sich im ganzen Haus aus. Die Senioren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, auch die zwei Kinder des Täters wurden beim Brand verletzt. Der Vater des Täters erliegt im Februar seinen schweren Verletzungen.

13. Januar Da die aktuelle Frist für den gesetzlichen Pflichtumtausch der Führerscheine abläuft, bilden sich vor dem Landratsamt in Schleiz lange Schlangen. Zeitweise stehen bis zu 30 Menschen in der Kälte vor dem Gebäude, die über die Wartezeit nicht gerade begeistert sind.

19. Januar Die Wärmewinter-Aktion startet nun auch in Bad Lobenstein, um einkommensschwachen Bürgern eine warme Mahlzeit zu bieten. Einmal in der Woche wird im Diakonieladen Geben und Nehmen kostenlos Suppe, dazu Brot und Tee verteilt. Das Projekt ist eine Aktion der Evangelischen Kirche und der Diakonie Mitteldeutschland.

Februar

15. Februar Nach Renaturierung und Ausbau des Erlichbaches beginnen die Asphaltierungsarbeiten der Karl-Liebknechtstraße in Hirschberg. Auch der Fahrbahnbelag der Anbindungen wird dabei saniert.

16. Februar Der Tierschutzverein Oberland schlägt Alarm, denn die Zukunft des Schleizer Tierheims ist ungewiss. Denn nicht alle Kommunen des Landkreises sind bereit, sich mit höheren Zuschüssen an den Kosten der Einrichtung zu beteiligen.

23. Februar Sylvia Friedrich vom gleichnamigen Uhren- und Schmuckladen stellt die „1. Schleizer Rennsport-Editionsuhr“ vor, die auf 100 Stück limitiert zum 100-jährigen Bestehen der Rennstrecke „100 Jahre Schleizer Dreieck“ verkauft wird. Foto: Peter Cissek

März

1. März Unter der Federführung der Leader-Aktionsgruppe treffen sich Projektträger und Interessierte im Remptendorfer Vereinshaus. Ziel des Treffens ist die stärkere Vernetzung der Kulturträger im gesamten Saale-Orla-Kreis.

7. März Der offizielle Spatenstich für das Eigenheim-Baugebiet an der Oschitzer Straße in Schleiz findet statt. Rund 1,9 Millionen Euro sind für die Erschließungsmaßnahmen eingeplant.

10. März Ein verdächtiger Briefumschlag mit einem unbekannten Pulver löst einen Großeinsatz an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Tanna aus. Schüler und Lehrer werden evakuiert. Der Gefahrzug des Saale-Orla-Kreises und zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz. Eine Untersuchung ergibt im Nachhinein, dass sich bei der unbekannten Substanz um Lavendelsamen handelte.