Sämtliche Autobahnauffahrten im Saale-Orla-Kreis werden Montag blockiert

Schleiz Mit einer angemeldeten Protestaktion machen die Landwirte im Saale-Orla-Kreis trotz erster Eingeständnisse der Bundesregierung ihre Forderungen deutlich.

Am kommenden Montag könnte es im Saale-Orla-Kreis und darüber hinaus zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Darauf weist das Landratsamt Saale-Orla hin. Hintergrund sind angemeldete Bauern-Proteste, bei denen es diesmal auch zu vereinzelten Blockaden öffentlicher Straßen kommen soll.

„Betroffen sind insbesondere die Zufahrten zur Autobahn 9, aber auch weitere zentrale Verkehrsverbindungen wie die Bundesstraßen B 90 und B 281 und die Landesstraße zwischen Schleiz und Neustadt an der Orla“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Ab 6 Uhr geht es los

Obgleich seitens der Bundesregierung die Absicht zurückgenommen worden ist, Fahrzeugen der Land- und Forstwirtschaft die bislang gewährte Befreiung von der Kfz-Steuer zu nehmen und beim Agrardiesel nunmehr eine schrittweise Rücknahme der Subventionierung vorzunehmen, ebbt der Protest-Wille nicht ab. „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“, ist das Motto auch beim Kreisbauernverband Saale-Orla. Die Landwirte haben daher ihre Protestaktion ordnungsgemäß bei der Versammlungsbehörde des Landratsamtes angemeldet. Demnach sollen alle vier Autobahnauffahrten im Landkreis, also die Anschlussstellen Bad Lobenstein, Schleiz, Dittersdorf und Triptis, in der Zeit von 6 bis 18 Uhr blockiert werden. Verhindert werden soll ausschließlich das Auffahren auf die Autobahn, die Abfahrt werde gewährleistet.

Ab 8 Uhr soll es zudem mehrere Korsos geben: Einer ist entlang der B 90 im südlichen Landkreis zu erwarten. Zum zweiten Korso starten Landwirte aus Schleiz und Triptis in Richtung Neustadt, von dort geht es gemeinsam entlang der B 281 nach Saalfeld und schließlich wieder zurück. „Insbesondere im Laufe des Vormittags sollten die beiden Bundesstraßen sowie die Landesstraße zwischen Schleiz und Neustadt möglichst gemieden werden“, rät die Kreisverwaltung. Nebenstraßen seien von der Protestaktion nicht direkt betroffen. „Aber es ist nicht auszuschließen, dass es auch hier aufgrund der besonderen Verkehrssituation zu Behinderungen kommt.“

Schulbusse sollen verkehren können

Mit dem Beginn der Korsos um 8 Uhr soll ermöglicht werden, dass zumindest die Schulbusse am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien weitgehend normal fahren können. „Einschränkungen, insbesondere in Autobahnnähe, können aber nicht ausgeschlossen werden, wobei sich das tatsächliche Ausmaß nur schwer abschätzen lässt“, heißt es. In diesem Zusammenhang beabsichtigt das für den regionalen Busverkehr zuständige KomBus-Unternehmen, am Montag ab 4 Uhr morgens auf dem X-Account (ehemals Twitter) über alle Behinderungen und Verspätungen im Busverkehr zu informieren. Im Hinblick auf den Schülerverkehr wird darauf hingewiesen, dass die Kinder und Jugendlichen in den Bussen jederzeit sicher und die Busfahrer für mögliche größere Verkehrsprobleme sensibilisiert seien.

Polizei rät, mehr Zeit einzuplanen

Zusätzlich zu den angekündigten Protesten der Landwirte im Saale-Orla-Kreis kann es zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. So hat der Thüringer Bauernverband für Montag von 8 bis 11 Uhr eine Demonstration in Erfurt angemeldet, an der sich auch Bauern aus dem Saale-Orla-Kreis beteiligen möchten, die mit ihren Traktoren bereits in den frühen Morgenstunden in Richtung der Landeshauptstadt aufbrechen könnten. Weitere Protest- oder Blockadeaktionen wurden im Saale-Orla-Kreis nicht angemeldet, können aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Thüringer Polizei empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, eventuell alternative Routen für den Weg zur Arbeit zu wählen und einen zeitlichen Puffer einzuplanen. Darüber hinaus sollten Termine verlegt oder die Möglichkeit des Homeoffice genutzt werden.

Möglicherweise schließen sich dem Protest der Landwirte auch weitere Unternehmen an, beispielsweise aus dem Speditionsgewerbe. Aber auch die Agrofarm Knau hat bereits bekannt gegeben, sich am 8. Januar an den Protesten zu beteiligen. Daher bleiben an diesem Tag sämtliche Filialen des Unternehmens geschlossen.