Autofahrer fährt gegen geparktes Auto in Rudolstadt

Rudolstadt Fahrer flieht vom Unfallort. Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer ist am Montag, gegen 16 Uhr, nach einem Auffahrunfall vom Unfallort geflohen. Laut Polizei fuhr er vermutlich mit einem dunkelgrauen VW Passat Kombi mit Apoldaer Kennzeichen gegen einen geparkten Skoda Rapid in der Weinbergstraße in Rudolstadt.

Der Verursacher ist danach fortgefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

