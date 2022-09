Autofahrer mit mehr als 2,8 Promille bei Unfall in Teichel von Mauer gestoppt

Teichel. Nachdem er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, hat ein Betrunkener in Teichel einen Unfall verursacht und dabei einigen Schaden hinterlassen.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in Teichel einen Unfall verursacht und einige Schäden hinterlassen. Laut Polizei hatte der 55-Jährige gegen 17 Uhr in einer Linkskurve in der Straße Am Sperlingsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit der Umzäunung eines Vorgartens zusammen. An einer Mauer kam das Auto schließlich zum Stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden am Pkw sowie an Zaun und Mauer. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

