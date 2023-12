Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Unfall Fußgängerin in Saalfeld von Auto erfasst und schwer verletzt

Saalfeld. Bei einem Unfall ist am Donnerstag eine Frau schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die 64-Jährige mit dem Auto erfasst.

Eine 64 Jahre alte Fußgängerin ist in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Die Frau überquerte am Donnerstagnachmittag einen Fußgängerüberweg an der Saalstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 54-Jähriger erfasste die Frau beim Abbiegen mit seinem Auto.

Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, war am Morgen unklar.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

