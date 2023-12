Kriminelles aus Ostthüringen: Mann hält sich eine Minderjährige als Sexsklavin

Prozess am Landgericht Gera wegen schweren sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung gegen 36 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt – hier mit seinem Verteidiger Christian Lukas.

Saalfeld Der Prozess gegen einen Thüringer Wiederholungstäter führt selbst das Gericht an die Grenzen: Das Opfer musste lange leiden.

Ein 36 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt muss nun für Sexualstraftaten büßen, die sich vor zehn Jahren ereignet haben. Seine damalige Freundin war zu jung, so dass er wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt wird.

Als sie das 14. Lebensjahr vollendet hatte, erzwang er häufiger den Sex oder Praktiken, die die Frau nicht wollte. Insgesamt sah die erste Strafkammer des Landgerichtes 25 Fälle der Vergewaltigung als bestätigt an. Er habe die Frau als seine Sexsklavin betrachtet. Der Angeklagte, der die Taten bestritt, zeige „ein tiefes und fest eingeschliffenes Verhaltensmuster, woraus sich die Gefährlichkeit für die Allgemeinheit ableitet“. Auf eine achteinhalbjährige Haftstrafe soll deshalb die Überstellung in die Sicherungsverwahrung folgen.

Belastendes Verfahren auch für das Gericht

„In 25 Jahren Strafrecht war es eines der belastendsten Verfahren, das ich führen musste“, sagte der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf, dessen Kammer auch für Mord- und Totschlagsdelikte zuständig ist. Die ehemalige Freundin des Angeklagten musste er im Prozess sieben Mal vernehmen. „Ich habe gemerkt, wie sie gelitten hat.“

Ein Sexualstraftäter aus dem Landkreis Greiz hat den jahrelangen Missbrauch seines Neffen gestanden. Die Übergriffe auf den Jungen begannen, als dieser gerade drei Jahre alt war. Inzwischen besucht er die Schule und hat seinen Onkel überführt. In der Vernehmung bei der Polizei hat er berichtet, wie ihm das gelungen ist.

Wild-West-Methoden in Gera und im Landkreis Greiz

Ein Fall von erpresserischem Menschenraub soll sich in Gera und dem Landkreis Greiz zugetragen haben. Ursprünglich wollte das Landgericht drei Männern den Prozess machen. Doch der mutmaßliche Hauptangeklagte schwänzte den Prozessauftakt und wird per Haftbefehl gesucht. Die anderen beiden wollen nicht geahnt haben, was der andere wirklich geplant hatte. Von Wild-West-Methoden ist im Prozess die Rede. Zur Sprache kam auch ein Überfall auf ein Autohaus, dessen Chef nun aber auch Ärger droht.

Das Landgericht Gera hat ein Paar aus Saalfeld wegen des gemeinschaftlichen bewaffneten Drogenhandels verurteilt. In dessen Wohnung befanden sich Crystal und Amphetamine; ein Schlagstock lag in Reichweite. Sowohl die 25-jährige Frau als auch der 29-jährige Mann räumten die Straftaten ein. Er kommt wegen seiner erheblichen Vorbelastung auf eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahre. Sie geht mit einem Jahr und neun Monaten – ausgesetzt zur Bewährung – aus dem Prozess. Der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf gab beiden gute Tipps mit auf den Weg.

Wie aus einem Opfer ein Täter wird

Ein Mann aus Jena war Opfer eines Geisterfahrers geworden. Bei der langen medizinischen Behandlung fand er aber die falschen Wege, um mit den Schmerzen zurechtzukommen. Er probierte verschiedene illegale Drogen, was ihn auf die Anklagebank im Landgericht Gera gebracht hat. Die dritte Strafkammer verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Das sind die Gründe für die Entscheidung.

Eine kuriose Panne ist bei einem Prozess in der Zweigstelle Bad Lobenstein des Amtsgerichts Pößneck passiert. Der Gefangenentransporter steuerte zunächst das falsche Gericht an und blieb danach ob der winterlichen Straßenverhältnisse stecken. Die Beamten entschieden sich, zurück zur Haftanstalt zu fahren.

Polizei in Gera ermittelt seit vier Wochen zu Vergewaltigungen

Fahrt ohne Fahrerlaubnis führt für Mann aus Schleiz direkt ins Gefängnis