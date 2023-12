Polizei warnt vor „Schockanrufen“ von Betrügern in Südthüringen

Sonneberg/Saalfeld Betrugshandlungen haben sich in den vergangenen Tagen im Bereich der LPI Saalfeld wieder gehäuft - so gehen die Täter vor

Vor sogenannten Schockanrufen von Betrügern warnt die Polizei aktuell insbesondere im Raum Südthüringen. In den letzten Tagen hätten sich erneut versuchte Betrugshandlungen mittels sogenannter „Schockanrufe“ gehäuft, teilte die zur LPI Saalfeld gehörende Polizeiinspektion Sonneberg am Sonntag mit.

Kaution zur Abwendung einer Inhaftierung gefordert

Die vorgehensweise der Täter sei hierbei in den meisten Fällen gleichgelagert. Diese melden sich telefonisch zumeist bei älteren Menschen und teilen mit, dass eine in naher Verwandschaft stehende Person einen schweren Verkehrsunfall oder ähnliches verursacht haben soll und aufgrund dessen eine Kaution zur Abwendung einer Inhaftierung gezahlt werden müsse.

Polizei und Staatsanwaltschaft fordern kein Geld

„Die Polizei weist hiermit nochmals daraufhin, keinesfalls auf solche telefonischen Forderungen einzugehen und in keinem Fall Geld zu zahlen“, so die Polizei in Sonneberg. Ermittlungsbehörden wie Staatsanwaltschaft und Polizei würden niemals derartige Anrufe an mutmaßliche Verwandschaft tätigen, um Geld einzufordern. Dies stelle immer eine versuchte Betrugshandlung dar.