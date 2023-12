Rudolstadts Konfirmanden auf dem Weg nach Bethlehem

Rudolstadt 30 Mädchen und Jungen üben für das Krippenspiel zu Heiligabend in der Stadtkirche St. Andreas

Nazareth, Jerusalem, Bethlehem, so heißen die Schauplätze in der Weihnachtsgeschichte. So wie in vielen Dörfern und Städten des Landkreises, studieren 30 Konfirmanden in der Rudolstädter Stadtkirche ihr Krippenspiel ein. Die Weihnachtsbotschaft spricht vom Frieden, der mit dem Messias kommen soll. Inmitten von Krieg, Besatzung und Armut warten die Menschen auf Hilfe von ganz oben.

„Die Weihnachtsbotschaft hat es in diesen Tagen schwer, die Bilder aus dem Heiligen Land sprechen nicht vom Frieden, sondern von Zerstörung und vom vielfachen Sterben. Die Welt ist zerbrechlich geworden“, so Pfarrer Martin Krautwurst in Rudolstadt.