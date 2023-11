Rudolstädter Schüler richtet Waffe auf Mitarbeiterin

Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe ist am Montag ein 16-Jähriger in eine Regelschule in Rudolstadt gekommen. (Symbolbild)

Rudolstadt. Ein 16-Jähriger hat am Montag in einer Schule in Rudolstadt mit einer Waffe auf Mitarbeiter gezielt. Die Polizei schritt ein.

Einen Polizeieinsatz gab es am Montagmittag in einer Regelschule in Rudolstadt, nachdem ein 16-Jähriger mit einer täuschend echt wirkenden Spielzeugpistole hantierte. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, habe der Jugendliche die Waffe unter anderem auf Mitarbeiter gerichtet.

Zwei eingesetzte Streifenwagen konnten den 16-Jährigen befragen und auch die real wirkende Spielzeugwaffe sicherstellen. Die Mitarbeiterin habe einen Schock erlitten und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Bedrohung. Auch die Schule sprach eine Ordnungsmaßnahme aus.

