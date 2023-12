„Günthers Heil“ mit Ausblick auf Sperrmauer und Rohrbahn. Die Aussicht liegt nur wenige Schritte vom Waldhotel am Stausee entfernt. Das Wetter wird auch am Freitag ein Thema bleiben.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Wo Wintersport möglich ist, was man am ersten Adent so alles anstellen kann und welche Meile in Saalfeld schon am Freitag einlädt

Auf das Wetter kann man es jedenfalls nicht schieben, wenn mal wieder der Adventskalender pünktlich zum 1. Dezember noch nicht hängt. Petrus hat sich wahrlich alle Mühe gegeben, uns darauf hinzuweisen, dass Weihnachten mit Riesenschritten näher rückt.

Wo am Wochenende Ski und Rodel gut sind

Wie es aussieht, kann man die weiße Pracht, die es diesmal schon Anfang Dezember bis ins Flachland gibt, noch eine Weile genießen. Mindestens bis Montag sagen die Meteorologen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt voraus. Weshalb das Wetter auch in der OTZ eine Rolle spielen wird, nicht nur in der wöchentlichen „Stauvorschau“. Wir verraten euch auch, wo am Wochenende Ski und Rodel gut sein werden.

Von Hofadvent über Kaffeekonzert bis Chorauftritt

Die Top-5-Tipps für ein kulturvolles Wochenende gab es schon an dieser Stelle. Es ist aber noch einiges mehr los am ersten Advent in Saalfeld-Rudolstadt. Wir geben einen Überblick, was man im Städtedreieck und in den Orten ringsum am Sonntag so alles anstellen kann - das Spektrum reicht vom Hofadvent über das Kaffekonzert bis zum Auftritt des Maxhüttenchores.

Schlendern und Bummeln an weihnachtlichen Ständen

Schon am Freitag gibt es in der oberen Stadt in Saalfeld eine ganz besondere Adventsmeile. Zwischen den AWO-Pflegeheimen am Rainweg laden ab 14.30 Uhr viele weihnachtliche Stände zum Schlendern und Verweilen ein. „Wir holen quasi den Weihnachtsmarkt für unsere Bewohner und deren Angehörige vor die Haustür“, kündigt Melanie Franke an.

Neue Wirtin in einem der höchsten Restaurants

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit fängt in der Gastronomie auf der Meuselbacher Kuppe eine neue Wirtin an. Wann sich der Eintrag „Wir haben bis auf weiteres geschlossen“ erledigt und was Besucher an dem Aussichtspunkt im Thüringer Wald erwartet, kann man am Freitag online und am Sonnabend in der gedruckten OTZ erfahren.

Lassen Sie sich überraschen!