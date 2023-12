Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Wie die Natur den Weihnachtsmarkt aufblühen lässt, eine Bürgermeisterin kein Blatt vor den Mund nimmt und ein Hotel-Aus diskutiert wird

Einen Tag vor Nikolaus müssen Erziehungsberechtigte dringend daran erinnert werden, dass ein paar Süßigkeiten im Stiefel - oder der Gutschein für die erste Yacht - am Mittwochfrüh ohne großen Aufwand für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Wer es bescheidener mag, kann sich auch einfach an der Natur efreuen.

Weihnachtsmärkte profitieren vom Winterwetter

Was beispielsweise ein großes Plus für die Weihnachtsmärkte in der Region ist. Das Weiß von oben in Form von Schnee sorgt eine Woche nach Beginn der Events in den beiden großen Städten im Landkreis nicht nur für ein ganz besonderes Flair, sondern auch für zufriedene Gesichter bei Veranstalter und Gästen, wie dieser Bericht aus der Kreisstadt zeigt.

Kaulsdorfs Bürgermeisterin mit klarer Ansage

Kein Blatt vor den Mund nahme Kaulsdorfs parteilose Bürgermeisterin Kerstin Barczus bei einem Forum der FDP-Bundestagsfraktion in Berlin. Warum die Gemeindeverwaltung digitale Vorgänge nochmal ausdrucken muss, der Breitbandausbau undurchsichtig ist und weitere ehrlichen Sätze der verwaltungschefin kann man hier nachlesen.

Voraussichtliche Themen der Mittwochausgabe

Während das am Montag angekündigte Thema „Tryllerensemble“ in Saalfeld noch weiterer Recherche bedarf, wollen wir in unserer gedruckten Ausgabe am Mittwoch über eine holländische Weihnacht im Schiefergebirge, eine „Armenspeisung“ im Meininger Hof Saalfeld und Reaktionen auf das Aus für das Schlosshotel Eyba berichten.

Bleiben Sie gespannt!