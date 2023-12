Blick im Herbst auf das ehemalige Franziskanerkloster in Saalfeld, in dem heute das Stadtmuseum untergebracht ist. Rund 19.000 Besucher zählte das Museum in diesem Jahr.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Vom schwierigen Unterfangen, die Besucherzahlen aus der Zeit vor Corona zu erreichen, und ein paar Überraschungen am Nikolaustag

Das Theater in Rudolstadt kann ein Lied davon singen, viele ehrenamtliche Veranstalter, selbst die Thüringen-Klinik. An die Besucherzahlen aus der Zeit vor Corona kommt kaum eine Einrichtung heran. Die Gründe kann man sich ganz gut herleiten, wie man diese Situation verändert, ist schon anspruchsvoller.

Zahl der Veranstaltungsbesucher schwächelt noch

Jetzt hat auch das Stadtmuseum Saalfeld im Franziskanerkloster seine Zahlen für das zu Ende gehende Jahr vorgelegt - und siehe da: 19.000 Besucher sind zwar in etwa so viele wie 2022, aber eben auch ein Viertel weniger als 2019. Dabei hat die Zahl der reinen Museumsbesucher gegenüber dem vergangenen Jahr zugenommen, die Zahl der Veranstaltungsbesucher „schwächelt“ noch.

Was es sonst noch Neues gab am Rande der Vorstellung des „Saalfelder Weihnachtsbüchleins 2023“, wird am Mittwoch ein Thema in dieser Zeitung.

Tage des DB Reisezentrums in Saalfeld sind gezählt

Über die angenehmen Überraschungen zu Nikolaus wie die Verkehrsfreigabe des Pionierstegs haben wir an dieser Stelle schon berichtet. Seit Dienstagabend ist aber auch bekannt, dass es eine unangenehme Nachricht für Freunde des gepflegten Bahnfahrkartenkaufs gibt: Die Tage des DB Reisezentrums in der gläsernen Halle des Bahnhofs in Saalfeld sind gezählt. Wieso, weshalb, warum und wie es jetzt weitergeht, haben wir hier aufgeschrieben.

Photovoltaik bei Kamsdorf: Abgelehnt, abgelehnt, zugestimmt

Wer wie Unterwellenborn mit dem Stahlwerk ein Unternehmen mit gewaltigem Strombedarf beherbergt, muss sich zwangsläufig auch mit der Frage beschäftigen, wo der Strom herkommen soll. Vor vier Jahren fand sich für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des vormaligen Umspannwerkes zwischen Kamsdorf und dem Maxhütte-Industriegebiet noch keine Mehrheit im Gemeinderat. Haupteinwand damals: Die Module würden zu nah am Wohngebiet der Unterwellenborner bzw. Karl-Liebknecht-Straße stehen und den Anwohnern die Sicht verbauen.

Warum die Volksvertreter nun im dritten Anlauf anders entschieden haben, schreiben unsere Reporter für Sie auf.

Angenehmen Nikolaus!