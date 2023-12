Satire, Orgelmusik und ein Nikolaus: Kulturangebote im Städtedreieck

André Kudernatsch ist mit seinem Programm „Das Kudernatsch Kompott - Satiren. Das Lustigste aus 30 Jahren“ am Donnerstag in der Bibliothek Saalfeld zu Gast.

Saalfeld/Rudolstadt Was in der Woche in den Veranstaltungsstätten in Saalfeld-Rudolstadt so los ist.

Man muss nicht bis zum Wochenende warten, auch in der Woche wird kulturell im Städtedreieck einiges geboten. Im Theater Rudolstadt kommt allerdings zu spät, wer sich noch keine Karten gesichert hat. Sowohl „Die Physiker“ am Dienstag als auch „MMM - Das heitere Beruferaten“ einen Tag später sind ausverkauft.

„Das Kudernatsch Kompott“ in der Bibliothek Saalfeld

Karten gibt es noch für André Kudernatsch mit seinem Programm „Das Kudernatsch Kompott - Satiren. Das Lustigste aus 30 Jahren“ am Donnerstag um 19 Uhr in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld.

Süßes oder Saures? Was wird uns Kult-Komiker Kudernatsch zum Nachtisch aus dem Keller holen? Auf jeden Fall etwas Eingemachtes aus 30 Jahren: Kalauer und Kolumnen, Knittel und Kabarett, Krimis und Katastrophen. Zum Glück aber lauter Sachen zum Lachen. Ja, Kudernatsch gibt sein Bestes. Und Andreas Groß am Piano sowieso.

Adventsmusik mit Glühwein in der Lutherkirche

In der Adventszeit finden wieder jeden Mittwoch um 19 Uhr Adventliche Orgelmusiken in der Lutherkirche Rudolstadt statt. Am 6. Dezember spielt KMD Frank Bettenhausen Werke von Bach und anderen zu bekannten Adventsliedern und Pfarrer Weiss liest passende Texte. Im Anschluss stehen für die Zuhörer wie immer Plätzchen und Glühwein bereit. Die Kirche ist geheizt.

Nikolaus zu Besuch in der Saale-Galerie

Ebenfalls am Nikolaustag lädt die Saale-Galerie in Saalfeld zum lebendigen Adventskalender ein. Ab 17 Uhr gibt es Glühwein und Kinderpunsch im Höfchen und natürlich darf der Nikolaus nicht fehlen. Isabelle Beyer (waldrandkunst) wird mit den Gästen Kreatives gestalten und die zauberhaften Mädels der Bäckerei Wagner versorgen sie mit exklusivem Höfchen-Gebäck.