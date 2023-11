Schwarzatalverwaltung wird 2024 nicht teurer – doch das hat einen Preis

In der ersten Gemeinschaftsversammlung der VG Schwarzatal seit Ende Januar ist auch Laura Fuhrmann vorgestellt worden. Sie wird im Bereich Finanzen bei ihrer berühmten Vorgängerin Andrea Brückner in die Materie eingeführt.

Schwarzatal In der Gemeinschaftsversammlung nahmen Bürgermeister und Gemeinderäte die Vorträge ganz überwiegend kommentarlos, aber zustimmend zur Kenntnis.

Die Versammlung einer Verwaltungsgemeinschaft ist eine technische Veranstaltung – und das, obwohl in ihr nach den Vorschriften Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder sitzen, die in den heimatlichen Gremien nicht an Herzdrücken sterben, wenn es ums Diskutieren geht. Doch Oberweißbachs Ortschaftsbürgermeister Frank Müller und Stammgast Thomas Eilhauer waren Zeuge, wie der Abend innerhalb nur einer Stunde im öffentlichen Teil 25 Tagesordnungspunkte abarbeitete, in denen überwiegend VG-Vorsitzender Ulf Ryschka und Kämmerin Ivonne Eisenhut redeten.

Mit Entlastungen bis 2019 rechtlicher Frieden hergestellt

Nach vielen Punkten, bei denen es um die parlamentarische Entlastung der Arbeit der Führungskräfte aus den ersten Jahren der Existenz der Gemeinschaft ab 2019 ging und deren seinerzeitige Brisanz heute weitgehend erledigt ist, kam der Haushalt für das kommende Jahr zur Sprache. Und in ihm das zentrale Element der Pro-Kopf-Umlage je Bürger und Jahr.

Während Kommunen wie etwa Königsee oder das Städtedreieck-Trio diese Frage in ihren Haushalten nicht beantworten, wird sie in Verwaltungsgemeinschaften zum öffentlichen Effizienz-Gradmesser.

Auch im Schwarzatal steigen die Kosten deutlich

„Wir werden 2024 die Umlage nicht erhöhen.“ Mit dieser Botschaft haben Ulf Ryschka und Yvonne Eigenhut für eine gute Nachricht gesorgt, die auch deswegen nicht überraschend kam, weil die Unterlagen ja schon länger öffentlich einsehbar vorliegen. Der Grund ist aber nicht etwa, dass steigende Lohnkosten und der allgemeine Kostenanstieg nicht auch im Schwarzatal ihre Wirkungen haben.

Die Spitze erklärt die Gründe für den Nicht-Anstieg mit mehreren Effekten. So sei etwa im Anfangsjahr ohne die zunächst noch nicht konkretisierte Kalkulation ein Satz von 150 Euro angesetzt worden, etwas zu hoch, wie man später wusste. Die nicht verbrauchten Gelder sammelten sich in der Rücklage an. Das taten sie auch in den späteren Jahren, als 140 Euro zwar als korrekt kalkuliert galten, sich allerdings durch nicht verbrauchte Lohnzahlungen in Folge von längerer Krankheit diese auf aktuell mehr als eine Drittelmillion Euro ansammelte.

Rücklage war zuletzt deutlich gewachsen

Eine Verwaltung braucht – von sehr wenigen Ausnahmen wie Investitionen in Gebäude oder Büroausstattung – keine Rücklagen, erklärt Ulf Ryschka im Gespräch mit unserer Redaktion und lässt durchblicken, dass auch eine Kommunalaufsicht dies anmahnen würde. Also wird 2024 die Schwarzatalverwaltung das Geld einsetzen, um dem Kostenanstieg entgegenzuwirken. In vielen Schwarzatal-Orten, wo die Kosten für die Kindergärten gerade alle Grenzen sprengen, wird man diese Nachricht mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Am Ende des Jahres liegt dann den Kalkulationen zufolge die Rücklage nur noch wenig über dem Minimum.

Ab 2025 ist dieser Anstieg unvermeidlich

Yvonne Eisenhut legte aber zugleich auch den Finger in die Wunde, denn der Kostenanstieg ist ja trotzdem da, er wird nur anders finanziert. Ab 2025 rechnet man in Oberweißbach und Sitzendorf mit einem neuen Satz von 160 Euro pro Kopf und Jahr – auch deutlich, aber mit kanpp 15 Prozent deutlich unter dem, was anderswo im öffentlichen Dienst aufgerufen wird.

Und ein letztes Trostpflaster gab es auch nicht: In den Jahren bis 2027 soll die Umlage dann auf den 160 Euro verharren. Vorausgesetzt, es gibt keine externen Kosteneffekte, die bisher noch niemand kalkulieren kann.