Zwei Pkw stoßen auf der B 88 in Rottenbach frontal zusammen

Bild vom Einsatzort nach dem Zusammenstoß am Freitagnachmittag auf der B 88 in Rottenbach. Um 14.38 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Rottenbach alarmiert worden.

Rottenbach Beide Fahrzeugführer müssen leicht verletzt in die Klinik - eine mögliche Ursache zeigt sich bei der Kontrolle des Aremalkohols

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 88 in der Ortslage Rottenbach. Hier kam es nach Informationen der Saalfelder Polizei zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW.

Aus zunächst unklarer Ursache sei ein 40-jähriger Fahrzeugführer, welcher von Bad Blankenburg kommend in Richtung Königsee unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei am Sonntag. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, sodass deren medizinische Versorgung im Krankenhaus geboten war. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Blutuntersuchung durch die Polizei veranlasst

Wie sich im Zuge Unfallaufnahme herausstellte, erbrachte eine Atemalkoholmessung beim Unfallverursacher einen Wert von 1,49 Promille. Folglich wurde eine gerichtsverwertbare Blutuntersuchung des 40-Jährigen veranlasst, der sich neben fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr nun auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten muss. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde mit dem Ziel des Entzuges der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Im Einsatz war neben Rettungsdienst und Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Rottenbach/Leutnitz/Milbitz, die am Freitag um 14.38 Uhr alarmiert worden war.