Blutiges Gesicht einer Saalfelderin bringt Polizei auf Spur zu Fahrradunfall

Saalfeld Offenbar hat bei dem Vorfall in der Kreisstadt auch Alkoholgenuss eine wichtige Rolle gespielt, ergaben die Ermittlungen

Eine Radfahrerin ist in der Nacht auf Sonntag in der Kreisstadt gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Wie Pressesprecher Christopher Hertel von der Landespolizeiinspektion Saalfeld am Montag Morgen gegenüber unserer Redaktion erklärte, habe ein Polizeibeamter am Sonntag Morgen gegen 5 Uhr die Radfahrerin bemerkt und sie angesprochen, weil sie Blutspuren im Gesicht hatte. Das Hilfsangebot brachte außerdem die Erklärung, dass sie mit dem Rad gestürzt sei.

Erkennbarer Alkoholgeruch in der Atemluft legte zusätzlich die Vermutung nahe, dass Alkoholgenuss bei dem Unfallhergang eine Rolle gespielt haben könnte. Die Ermittlungen der Polizei sind noch im Gange.