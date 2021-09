Frontalcrash nach riskantem Überholmanöver – drei Schwerverletzte bei Unfall in Saalfeld-Rudolstadt

Lippelsdorf. Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind drei Personen schwer verletzt worden. Eine Frau musste mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Jena geflogen werden.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Samstagabend auf der L1098 von Gebersdorf nach Lippelsdorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 40-jähriger stark alkoholisierter Autofahrer nach einem riskanten Überholmanöver gegen 18.35 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Dabei wurde die 56-jährige Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Auto befreit hatte, wurde die Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Jena geflogen. Ihr 54-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, so dass er stationär in den Thüringen-Kliniken Saalfeld aufgenommen wurde.

Der 40-Jährige habe zunächst bestritten das Fahrzeug gefahren zu sein. Dies konnte aber auf Grund seines Verletzungsmusters und Zeugenaussagen widerlegt werden, so die Polizei. Nach der Blutentnahme wurde auch er nach Saalfeld in die Klinik gebracht.

Die Straße war für die Bergung und Unfallaufnahme für circa vier Stunden voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurden im Anschluss mehrere Strafanzeigen gefertigt.

