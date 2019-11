Neues Schleizer Wohnbaugebiet nimmt nächste Hürde

Das geplante Eigenheimgebiet Oschitzer Straße in Schleiz hat am Dienstagabend im Stadtrat die nächste Hürde genommen. „Wenn wirklich alles gut geht, kann die Erschließung im nächsten Jahr starten und der Bau der Häuser im Jahr 2021 beginnen“, antwortete Bürgermeister Marko Bias (CDU) später in der Einwohnerfragestunde.

Nachdem vor einigen Jahren bereits rund 50 Eigenheime entstanden waren, soll nun die andere Hälfte des Gebietes oberhalb des KiK-Marktes erschlossen werden, in der Platz für weitere 30 bis 40 Eigenheime vorhanden ist. Der Stadtrat hatte in seiner Februar-Sitzung die Erarbeitung einer 3. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Ziel sei es, die Erschließungskosten so gering wie möglich zu halten, um wirtschaftliche Grundstückspreise zu erzielen und effektiv mit dem Bauland umzugehen. Am Dienstagabend hat der Stadtrat bei lediglich einer Enthaltung den aktuellen Bebauungsplanentwurf gebilligt, der in der Zeit vom 12. Dezember 2019 bis einschließlich 12. Januar 2020 in der Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden soll.

„Wir haben die äußere Ringstraße weggelassen. Dadurch ist die Erschließung effektiver. Somit werden wir weniger Fläche für Straßen in Anspruch nehmen“, sagte Michael Sprigade vom beauftragten Planungsbüro Sprigade aus Pößneck. Von Vorteil sei es ferner, dass es eine kurze Anbindung von der Oschitzer Straße zur Fröbelstraße geben wird und der Straßenverkehr nicht mehr durch das gesamt Wohngebiet geführt werden müsse. Die Baugrundstücke sollen über „Stichstraßen mit Wendehammer“ erschlossen werden.

Neu sei zudem, dass unter anderem im oberen Geltungsbereich auch Häuser mit Flachdächern bis zu einer Neigung von 30 Grad zugelassen würden, so Michael Sprigade. Ferner sei ein öffentlicher Parkplatz vorgesehen, der auch als Ersatzanbindung für die Grundschule im Falle von Bauarbeiten in der Fröbelstraße dienen soll. Ebenso sei ein Spielplatz geplant, so der beauftragte Planer. Die Steubenstraße werde mit einem Wendehammer enden, aber zu Fuß durchgängig erreichbar sein.

Vorgesehen seien Ein- und Zweifamilienhäuser, aber keine Mehrfamilienhäuser, sagte Sprigade.