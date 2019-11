Polizei-Report Rumäne bedroht Mann in Liebengrün

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rumäne bedroht Mann in Liebengrün

Am 16. November fuhren vier rumänische Staatsangehörige mit einem grünen Mercedes Sprinter durch Liebengrün. An einem Haus hielt das Fahrzeug gegen Mittag an und die Personen begannen unvermittelt die Dachrinne abzubauen und eine Neue zu installieren. Der Eigentümer des Gebäudes zeigte sich nachträglich damit einverstanden und entlohnte die Personen für deren Arbeiten. Das Angebot, auch das Dach zu erneuern, lehnte der Eigentümer aber ab. Als ein aufmerksamer Nachbar das Auto der Rumänen schließlich fotografierte, drohte der Fahrer diesem mit „du bist tot“. Anschließend verließen die rumänischen Staatsangehörigen die Ortschaft, konnten aber im Zuge von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei festgestellt werden. Gegen den 45-jährigen Rumänen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.