Saale-Orla-Erlebnissommer startet 2020 einen Monat eher

Die Werbeplattform für Kulturveranstaltungen namens Saale-Orla-Erlebnissommer wird im nächsten Jahr bereits einen Monat eher starten. Auf der gleichnamigen Internetseite werden dann Veranstaltungen ab Anfang Mai bis Ende September beworben, sagte Kathleen Gräf vom Kulturmanagement der Kreisverwaltung auf einer Beratung am Donnerstagabend im Schleizer Rathaus.

„Wir werden bereits im Dezember die ersten Formulare an die Anbieter verschicken, damit sie ihre Veranstaltungen melden können. Wie in den anderen Jahren werden wir für Veranstaltungen des Saale-Orla-Erlebnissommers im Januar auf der Messe Grüne Woche in Berlin werben“, sagte Kathleen Gräf auf der von rund 20 Teilnehmern besuchten Runde.

Rund 40 Veranstalter im Saale-Orla-Kreis nutzten in diesem Jahr die Erlebnissommer-Dachmarke, um insgesamt 134 Veranstaltungen einzustellen und zu bewerben. Die Internetseite saale-orla-erlebnissommer.de zählte 37.723 Seitenaufrufe, also deutlich mehr als in den Vorjahren, sagte Projektleiterin Marlies Seidel von der eckpunkt Agentur für Kommunikationsdesign aus Reichenbach. Knapp 17.000 Nutzer griffen auf die Seite zu. Mit 1341 gab es die meisten Nutzer am 6. Juli, an dem das Saalburger Lichterfest, das Sommertheater im Kurpark Bad Lobenstein und das Bergmannsfest in Lehesten interessierte. Stark nachgefragt waren auch am 31. August unter anderem die Schleizer Modenacht, das Promenadenfest Ziegenrück, das SonneMondSterne-Festival, das Stadtfest Pößneck, das Marktfest Bad Lobenstein und Hirschs Maislabyrinth in Oettersdorf.

Jedoch hat die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Facebookseite des Saale-Orla-Erlebnissommers lediglich 323 Freunde, der seit einem Jahr gepflegte Instagram-Auftritt nur 83 Abonnenten.

Im kommenden Jahr soll der Saale-Orla-Erlebnissommer mit „einem eigenen Event, vermutlich auf der Saale-Orla-Schau in Pößneck“ gestartet werden, so Projektleiterin Seidel. Geplant sind auch Werbespots in Bussen und auf LED-Videowänden zum Schleizer Dreieck.