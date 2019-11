Joachim Jozef Brosz (hinten) und Jens Broßmann von HMS-Schleiz arbeiten seit Dienstag am Holzunterbau der Schleizer Eisbahn in der Oschitzer Straße. Gut 3600 dieser Holzklötze müssen allein dafür verbaut werden, dass der Boden in Waage kommt. Drüber werden die aus den beiden Vorjahren schon bekannten Plaste-Platten verlegt, deren Nutzungseigenschaften dem von Eis ähneln.

Schleiz. Bis zum Start der Schleizer Eisbahn ist noch so einiges zu tun. Das Angebot an die Kreisstädter und ihre Gäste geht jetzt ins dritte Jahr.

Schleizer Eisbahn ist bereits im Entstehen

Ab 28. November soll die Eisbahn in der Oschitzer Straße 32 nutzbar sein! Bis dahin steht aber noch jede Menge Arbeit an. Denn wirft man dieser Tage mal einen Blick aufs Areal dort, hat das noch nicht im Entferntesten etwas mit Wintersport unterm Zeltdach zu tun. Das Zelt steht zwar - nun muss aber der Holzunterbau für die Plaste-Platten rein, deren Nutzungseigenschaften dem von Eis ähneln.

Damit beschäftigt sind seit Dienstag Joachim, Jozef Brosz und Jens Broßmann von der Firma HMS-Schleiz. Es ist schon irgendwie mühsam, fordert aber von beiden Akteuren oberste Präzision - steht und fällt das ganze Projekt doch damit, dass der Boden in Waage kommt. Nur eine grobe Vorstellung davon bekommt man, wenn man weiß, dass allein 3600 Holzklötze verbaut und eingerichtet werden müssen. Gut vier Tage hat man dafür geplant, dann kommen die Platten samt Bande. Will man alles Material bewegen, sind schon zwei Lkw nötig. Letztendlich müssen besagte Platten noch mit Spezialöl behandelt werden, um das Gleiten auf deren Oberfläche zu fördern.

Noch eingelagert sind momentan die Platten für die Eisbahn, an denen Manuel Metzner steht. Ist alles aufgebaut, haben die Nutzer eine Lauffläche von 250 Quadratmetern zur Verfügung. Schlittschuhe kann man sich ausleihen. Foto: Uwe Lange / OTZ

Nach Angaben des privaten Initiators Manuel Metzner, werden final für die Nutzer gut 250 Quadratmeter Lauffläche zur Verfügung stehen. Im dritten Jahr ihrer Präsenz in Schleiz, können während der Saison 2019/2020 kostenlos Pirouetten hier auf der Bahn gedreht werden. Möglich macht das die Unterstützung der Firmen, die sich an der Bande präsentieren. „Wer seine Schlittschuhe mitbringt, kommt rein, meldet sich an. Die Kufen werden geschliffen und los geht es! Nur für das Ausleihen von Schlittschuhen wird ein geringer Obolus fällig“, blickte der Schleizer voraus. Insgesamt stehen 180 Paar in allen gängigen Größen zur Verfügung.

Die Saison 2019/20 grenzte Manuel Metzner mit dem 28. November und voraussichtlich Ende März ein. Über letzteres Datum wird gemäß der dann aktuellen Wetterbedingungen entschieden. Öffnen möchte man das beheizte Zelt immer zwischen Donnerstag und Sonntag von 13.30 bis 19 Uhr.