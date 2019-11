Schleiz. Der Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt beginnt bereits am Freitag nächster Woche.

Schleizer Weihnachtsbaum von privater Spenderin

Die 13 Meter hohe Tanne, die zu Beginn der Woche auf dem Schleizer Neumarkt aufgestellt wurde, stammt von einer privaten Spenderin aus Schleiz. „Sie hat den gut gewachsenen Baum der Stadt als Weihnachtsbaum angeboten“, teilte Mirko Ellrich, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Stadtmarketing bei der Stadtverwaltung Schleiz, mit. Den Namen der Spenderin könne er aus Datenschutzgründen nicht nennen, sagte er auf Anfrage.

Gefällt wurde die Tanne von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes. Das Fuhrunternehmen Jens Bähr aus Unterkoskau transportierte den Baum bis zum Neumarkt und stellte diesen gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern auf. „Der Transport und das Aufstellen auf dem Neumarkt kosten der Stadt zwischen 200 bis 300 Euro“, so Mirko Ellrich. In den nächsten Tagen wird der Baum durch die beauftragte Elektrofirma Elschner aus Schleiz mit neuem Weihnachtsbaumschmuck ausgestattet.

Am ersten Adventwochenende lädt die Stadt Schleiz rund um den Weihnachtsbaum zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Der Markt beginnt in diesem Jahr bereits am Freitag. Am 1. Dezember gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt von Schleiz, ist auf der Internetseite des Handels- und Gewerbevereins zu erfahren.

Am Freitag, 13. Dezember, ist dann noch eine Nacht der Geschenke geplant, zu der die Geschäfte in der Innenstadt länger geöffnet haben.