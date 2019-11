Wenn Politiker und leitende Mitarbeiter von Behörden und Ministerien die Sorgen von Schülern und der Klimaschutzbewegung ernst nehmen, sollten sie dafür sorgen, dass schnellstens durchgängige Radwege gebaut werden. Denn diese fehlen im Saale-Orla-Kreis nicht nur rund um Schleiz.

Noch 400 Meter und die beim Verkehrsunfall bei Oettersdorf getötete Mutter und ihre beiden schwer verletzten Töchter hätten den an der Alten Ziegelei beginnenden Radweg erreicht. Sie wären nicht von dem Kleinwagen erfasst worden. Bei einem durchgängigen Radweg entlang der Landesstraße hätte es diesen schrecklichen Unfall nie gegeben.

Vor nicht all zu langer Zeit gab es an der Goetheschule in Schleiz ein Pilotprojekt. Interessierte Schüler sollten mit Pedelecs zur Schule und zurück fahren. Doch das Vorhaben kam aus finanziellen Gründen nie über die Planungsphase hinaus. Eine wichtigere Grundlage als die Finanzen wären jedoch durchgängige Radwege ins Umland.

So lange wie Planungs- und Bauarbeiten in Deutschland dauern, werden die Siebtklässler in ihrer Schulzeit die Erfüllung ihres Wunsches nicht mehr erleben, vielleicht aber mal als Arbeitnehmer. Hier müsste ein anderer gesetzlicher Ansatz kommen. Der Bau von Radwegen sollte als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in die Natur anerkannt werden, denn im Vergleich zu Autos sparen Radfahrer auf Dauer viel CO2.