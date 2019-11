Sechs Millionen Euro können in Schleiz gespart werden

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten in der Polizeiinspektion in Schleiz wird es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Bei einer Umfrage sollten nicht nur Polizeibeamte gefragt werden, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitsort nach der brandschutztechnischen Ertüchtigung und Modernisierung des Gebäudes sind. Auch Schleizer sollten mit einem im städtischen Amtsblatt abgedruckten Fragebogen nach ihrer Meinung befragt werden, ob die Polizei in ihrem jetzigen Domizil besser erreichbar ist als am geplanten neuen Standort in der Hofer Straße an der Kreuzung mit der Straße An der Sommerbank.

Denn Klaus Mergner, Leiter der Polizeiinspektion, bezeichnete die schon fertiggestellten Büros als die schönsten bei der Polizei in Thüringen. Sollten seine Mitarbeiter derselben Meinung sein, könnte sich der Freistaat Thüringen die veranschlagten sechs Millionen Euro auf dem vor Jahren erworbenen Gelände in der Hofer Straße sparen. Denn ich glaube auch nicht, dass die Stadtverwaltung bereits einen Hotelinvestor an der Angel hat, der sich laut dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 im Schlossbereich verwirklichen soll. Falls sich die Polizisten für den Neubau aussprechen, seien ihnen ordentliche Arbeitsbedingungen auch in diesem gegönnt.