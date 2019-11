Friesau. Kleintierschau an diesem Wochenende in der Ausstellungshalle Friesau

Züchter zeigen ihre flauschigen und fedrigen Schätze

Der Kleintierzuchtverein Friesau lädt für Sonnabend und Sonntag zu einer Gemeinschaftsschau in in die Ausstellungshalle in Friesau ein. Auch Vereinsmitglieder Harald Grimm und Peter Friedrich (v.l.) präsentieren ihre Tiere. 21 Kaninchenrasse, 12 Arten von Zwerghühner mit unter unterschiedlichen Farbenschlägen und 21 Taubenrassen. Die Austellung eröffnet am Sonnabend und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Die Bewertung Der Tiere erfolgte schon am Freitag.