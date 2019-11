Den Anblick von Bauarbeitern und auch Baulärm sind die Kühe der Agrar-Milch-Mast GmbH in Frössen mittlerweile gewohnt. Nachdem im August die neue Melkanlage in Betrieb genommen wurde, hat das Unternehmen noch ein paar weitere Baustellen.

Die Agrar-Milch-Mast GmbH will nicht nur eine neue Kälberstall bauen, sondern auch ein landwirtschaftliches Begegnungs- und Weiterbildungszentrum schaffen. Das erklärte Geschäftsführer Hartmut Temmler während der Landwirtschaftstour von Landrat Thomas Fügmann (CDU).

„Die Gewöhnung an die neue Melkanlage war nicht ohne“, erläuterte Temmler. Rund 1,5 Millionen Euro wurden dabei investiert. Das Melkgeschirr wird dabei automatisch mit einem Erkennungssystem an die Euter der Kuh angeschlossen. Der Arbeitsaufwand der Mitarbeiter wird reduziert. Auch deren Wohl spielte bei der Investition eine Rolle. „Die Melkerinnen wurden bei dem Anlegen des Melkgeschirrs einseitig im Schulterbereich belastet“, so der Geschäftsführer.

Skepsis gegenüber neuer Technik

Bauarbeiten in der Agrar-Milch-Mast GmbH Frössen. Foto: Sophie Filipiak

Trotz der Arbeitsentlastung waren die Mitarbeiter zu Anfang noch skeptisch gegenüber der neuen Technik. „Manche haben sogar in den ersten Tagen darum gebeten, wieder normal die Kühe zu melken“, verriet Hartmut Temmler. Die anfängliche Skepsis habe sich aber gelegt. Bei den Kühen dauerte die Eingewöhnungsphase auch ein paar Tage. Sie mussten lernen, hintereinander in den Halbkreis der neuen Anlage einzumarschieren und dann geduldig auf den Melkroboter zu warten. Mit einigen Köstlichkeiten konnte das Milchvieh aber auch vom neuen System überzeugt werden.

Rund 60 Prozent der Gewinne erzielt die Agrar-Milch-Mast GmbH durch die Milchproduktion. Als zweites Standbein nennt Hartmut Temmler die Biogasanlagen. 2007 wurde die erste in Betrieb genommen. Die Bioheizkraftwerke produzieren nicht nur Strom, mit dem auch ein Teil Frössens versorgt wird, sondern auch Warmwasser. Dieses spielt ebenso bei der neuen Melkanlage eine Rolle. „Beim Desinfizieren der Geräte setzen wir keine Chemikalien ein, sondern spülen alles mit heißem Wasser aus“, erklärte der Geschäftsführer.

Suche nach Fachkräften schwierig

25 Arbeiter sind bei der Agrar-Milch-Mast GmbH in Frössen beschäftigt, darunter ein Auszubildender. „Die Suche nach Fachkräften gestaltet sich schwierig“, so Hartmut Temmler. Daher sollen durch verbesserte Arbeitsbedingungen und auch durch das geplante Weiterbildungszentrum neue Anreize geschaffen werden.

Ebenfalls eine Investition, die das Unternehmen nicht bereut, ist Anschaffung einer Schafherde. Rund 500 Mutterschafe werden zur Landschafts-und Naturschutzpflege eingesetzt. „Der Absatz für Lämmer ist gut“, so Hartmut Temmler. Aber eine mögliche Ansiedlung des Wolfes in der Region sieht er aus Angst um seine Schafe kritisch. „Der Wolf ist nicht zu unterschätzen“, betonte er. Dem stimmte auch Landrat Thomas Fügmann zu. „Der Mensch muss reagieren“, sagte er. „Das Raubtier hat hier im dicht besiedelten Raum nichts zu suchen.“

Die Agrar-Milch-Mast GmbH wurde am 23. Dezember 1991 gegründet. 2007 wurde eine Biogasanlage in Frössen zur Einspeisung von Strom und Nutzung der Abwärme gebaut. Die Gärreste werden separiert. So entsteht ein natürlicher Dünger, der auf den Wiesen und Feldern zum Einsatz kommt. Die Anlage wurde vier Jahre später mit einer Wärmetrasse erweitert, so dass auch private und gewerbliche Nutzer davon profitieren. Die Gesellschaft bewirtschaftet rund 800 Hektar Nutzflächen unter anderem in Langgrün, Blintendorf, Birkenhügel, Blankenberg, Sparnberg und Pottiga.