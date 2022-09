Mutmaßlicher Drogendealer nach Durchsuchungen in Altenburg festgenommen

Altenburg. Bargeld, mehrere Mobiltelefone und eine Menge Drogen hat die Polizei bei der Durchsuchung von zwei Objekten in Altenburg sichergestellt.

Für einen 45 Jahre alten Mann klickten am Mittwoch die Handschellen. Was ist passiert: Basierend auf zwei Durchsuchungsbeschlüssen nahmen die Kriminalpolizei in Altenburg gemeinsam mit weiteren Thüringer Polizeikräften sowie einem Polizeihund zwei Objekte im Altenburger Zentrum ins Visier. Hintergrund der Durchsuchungen waren demnach langanhaltende Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, insbesondere zum Handel mit Drogen, teilte die Polizei mit.

Im Fokus der Ermittlungen stand der 45-jährige Tatverdächtige, den die Polizisten in einem der Objekte antrafen. Im Zuge der Razzien fanden die Beamten nicht nur Bargeld, mehrere Mobiltelefone und eine geringe Menge vermeintlichen Testosterons, sondern beschlagnahmten auch über 300 Gramm der Droge Chrystal.

Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

