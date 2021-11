120 Narren feiern Gebeseer Karnevalsauftakt

Gebesee. Was wird wohl aus der weiteren Saison?

In Gebesee wurde in der vorigen Woche das Rathaus gestürmt und Programm gemacht. Etwa 120 Narren hatten sich am Samstag vor der Mehrzweckhalle des Gymnasiums versammelt und den vorläufigen Höhepunkt des Karnevals gefeiert. Der Gebeseer Carneval Club (GCC) lief dabei in Bestform auf. Darunter Gabi Gerber (links) und Kristin Poltermann von der „Spaß-Gruppe“ des Vereins und Andreas Haun, die Nummer 11 im Elferrat. Befürchtet wird, dass der Rest des Karnevals im kommenden Jahr digital gefeiert werden muss.