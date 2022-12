Am Dienstag wurden weitere Coronafälle im Landkreis Sömmerda registriert.

Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag leicht an.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda am Dienstag 16 Neuinfektionen mit Corona. Seit Beginn der Pandemie waren beziehungsweise sind im Landkreis somit 27.273 Menschen an Corona erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) stieg damit weiter leicht an auf 123,7 (Vortag: 116,4). Bislang sind im Landkreis 259 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.