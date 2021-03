189 neue Nutzer und fast 90.000 Ausleihen im ersten Corona-Jahr

Sömmerda. Bibliotheksstatistik für vergangenes Jahr listet auch 34 Veranstaltungen auf.

Eine Bibliothek lebt von ihren Besuchern, von den Literaturbegeisterten, die oft stundenlang in den Regalen nach interessanter Lektüre stöbern. Corona-Hygienemaßnahmen und eingeschränkte Öffnungszeiten stehen dazu im Widerspruch.

So war es auch für das Team der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda kein einfaches Jahr. Schließzeiten beziehungsweise eingeschränkte Öffnungszeiten aufgrund der Pandemie fanden ihren Niederschlag in einigen Bereichen der Bibliotheksstatistik für 2020, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Doch es gab auch 189 Neuanmeldungen und trotz Corona konnten die Mitarbeiterinnen immerhin 34 Veranstaltungen durchführen. Davon neun für Erwachsene, zwei für Schulklassen sowie 23 für Kinder und Familien.

Auch wenn die Zahlen der Entleihungen und aktiven Nutzer im Vergleich zu 2019 leicht zurückgegangen sind: Es waren immer noch 1234 Sömmerdaer und Menschen aus dem Umfeld, die gern und eifrig die vom Bibliotheksteam unter Krisenbedingungen angebotenen Möglichkeiten genutzt und Medien ausgeliehen haben.

Insgesamt kommt die Bibliothek im vergangenen Jahr auf 89.260 Ausleihen. Der größte Teil davon – fast 76.000 – erfolgte direkt vor Ort beim Besuch der Bibliothek. Rund 13.000 Medien wurden auf elektronischem Weg über das sogenannte „ThueBIBnet“, der Thüringer Onlinebibliothek, ausgeliehen.

Am meisten gewünscht war bei der Ausleihe direkt in der Bibliothek die sogenannte schöngeistige Literatur – hier besonders Romane. Es folgen auf der Beliebtheitsskala DVDs und Sachliteratur. Natürlich gibt es auch wieder eine Hitliste 2020, eine Aufstellung der am meisten gefragten und ausgeliehenen Medien.

Erfasst wurden in der Bibliothek ebenso die Besucherzahlen des vergangenen Jahres. Hier machten sich die Einschränkungen aufgrund der Pandemie am deutlichsten bemerkbar. Die Differenz im Vergleich zu 2019 liegt bei etwas mehr als 10.000. Insgesamt wurden aber immer noch 21.285 Besucher im vergangenen Jahr gezählt.

Wenn die Nutzer nicht zu uns kommen können, kommen wir zu ihnen, dachte sich das Bibliotheksteam und damit war die Idee der kontaktlosen Auslieferung von bestellten Medien per Lastenfahrrad geboren. Im vergangenen Jahr hatte dieses neue Angebot Premiere. Pro Auslieferungstour in Sömmerda wurden beispielsweise im März/April 2020 per Rad rund acht Kilometer zurückgelegt.