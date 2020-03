Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

19.000 Euro Warenwert: Lkw-Fahrer bemerkt Diebstahl beim Ausladen

Ein Lastwagenfahrer hat in Kölleda (Landkreis Sömmerda) am Mittwoch eine böse Überraschung erlebt: Beim Ausladen seiner Ware fiel ihm auf, dass mehrere Turbolader von der Ladefläche gestohlen worden waren, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Der Wert der gestohlenen Waren liege bei 19.000 Euro. Der Mann war demnach zwei Tage zuvor aus Italien aufgebrochen. Wo und wann die unbekannten Diebe zugeschlagen hatten, ist noch unklar.

