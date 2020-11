2,7 Millionen Euro für Modellprojekt zum Klimaschutz

Das Projekt „Maßnahmen zur Modernisierung von Bestandssituationen der Stadt Sömmerda“ wird als Modellprojekt zur Klimaanpassung in urbanen Räumen mit 2,7 Millionen Euro vom Bund gefördert. Darüber informierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Selle, der das Projekt unterstützt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe die Förderung beschlossen.

Zur Erreichung der Klimaziele und Anpassung von Park- und Grünanlagen in Deutschland wurden vom Haushaltsausschuss Gelder für Projekte bereitgestellt, so Selle. Die maximale Fördersumme für jedes Projekt sollte bei drei Millionen Euro liegen und sich in die Ziele des Europäischen Klimafonds einordnen. Vom Antragsteller werden zehn Prozent Eigenleistung und die Übernahme der Planungskosten vorausgesetzt. Die Stadt Sömmerda plant im Rahmen ihrer zu erarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie ein „Leitbild zum Klimaschutz und Klimaanpassung“ mit dem Ziel, sich kontinuierlich zu einer klimaresilienten Stadt zu entwickeln, erklärt der Bundestagsabgeordnete. Die Schwerpunktmaßnahmen seien unter anderem die Handlungsfelder Energie und Klimaschutz, Energetische Quartierskonzepte sowie Energetisches Sanierungsmanagement, CO 2 -Monitoring, Solardachkataster und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Lob für das Engagement der Sömmerdaer

Johannes Selle lobt das bemerkenswerte Engagement der Sömmerdaer und freut sich mit ihnen über die Zuwendung: „Als das Modellprojekt ausgeschrieben wurde, habe ich die Stadt Sömmerda zur Bewerbung ermuntert und mich persönlich für das Projekt eingesetzt. In seiner Zeit als amtierender Bürgermeister hat Christian Karl (CDU) einen entsprechenden Antrag erarbeitet, der in Berlin auf großes Interesse gestoßen ist. Mit der Zuwendung kann ein entscheidender Beitrag zum Stadtentwicklungsprozess geleistet und Klimakonzepte umgesetzt werden.“

Die Bundesregierung habe sich anspruchsvolle Klimaschutzziele gesetzt. Bis zum Jahr 2030 soll in Deutschland eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von mindestens 55 Prozent und bis 2050 eine weitgehende Treibhausgasneutralität erreicht werden.