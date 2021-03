Erneut gibt es finanzielle Unterstützung für die Kirche in Günstedt.

20.000 Euro für St. Petri und Pauli in Günstedt

Wieder ist ein Zwischenschritt erreicht bei der Suche nach Finanzierungsquellen für die Sanierung der Kirche St. Petri und Pauli in Günstedt. Nachdem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank ihrer treuhänderischen Liselotte-Lies-und-Otto-Roosen-Stiftung in den vergangenen Jahren bereits bei der Turmsanierung helfen konnte, stellt sie in diesem Jahr wiederum mit Hilfe der Treuhandstiftung weitere 20.000 Euro für die Instandsetzung der Fenster zur Verfügung, informierte die Stiftung. Das ist etwa die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten für die Fenster-Sanierung.