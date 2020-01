2020: Die Rückkehr vermisster Lieblinge

2019 war für Sömmerda das Jahr des Thüringentags. 2020 ist das des Freibadbaus. So schätzt es Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) ein. Der Leuchtturm ist damit zwar benannt, aber selbstverständlich ist damit das Geschehen, auf das sich die Einwohner der Kreisstadt und ihre Besucher einstellen können, noch längst nicht erschöpft. Es soll auch außer der am Bad einige Baustellen geben (unsere Zeitung berichtete) – und auch im Veranstaltungskalender sind es diverse Höhepunkte wert, sie sich vorzumerken. Der Auftakt ist mit dem gestrigen Neujahrskonzert Felix Reuters im Volkshaus bereits vollzogen.

Im April stehen die Berufsinfobörse in der Dreifelderhalle (2. April)) mit vorherigem Elterninfoabend (1. April) hoch im Kurs. Zudem wird an der Tradition des Schmückens des Ostereierbaums (9. April) festgehalten. Der beliebte Sömmerdaer Gartenmarkt ist für den 24./25. April vorgesehen.

Kulturnacht und Kneipenmeile wieder im Doppelpack

Am 9. Mai macht die Regenbogentour, eine Fahrradtour zugunsten krebskranker Kinder, in der Kreisstadt Station. Am 16. Mai gibt es – nach Thüringentags-Auszeit – ein wieder gemeinsames Jubiläum von Kulturnacht & Kneipenmeile. Es wird die 20. Auflage. Für den Juni stehen das Sportfest der Vielfalt (5.6.) und der Schüler-Freiwilligen-Tag (11.6.), das Sömmerdaer Stadtfest (12./13.6.) sowie der Sparkassenfrühschoppen (14.6.) im städtischen Jahreskalender.

Im Juli erlebt das im Vorjahr erstmals zelebrierte und samt Freiluftkinoveranstaltung gut angenommene Familienfest eine Neuauflage (18.7.). Juli-Ende und August-Anfang markiert das Acoustic-Summer-Open Air (31.7.)/1.8).

August-typisch geht es weiter – mit der zur Institution gewordenen Tour de Frömmschdt (15.8.). Erneut ist Sömmerda einer der, genauer der größte, Startort der von der Bäckerei Bergmann und der Gemeinde Frömmstedt organisierten volkssportlichen Radsternfahrt, die von Sömmerda über Büchel, Kannawurf, Bilzingsleben nach Frömmstedt führt. Diesmal wird der Kurs in Auflage 16 unter die Räder genommen.

Auch Ernteumzug kehrt auf die Straßen zurück

Der September bringt das nasseste Sömmerdaer Event – das Rafting (5.9.). Schon zum 29. Mal stürzen sich dann die Wagemutigen in die reißenden Fluten des Kanukanals. Bauernmarkt (nach der Thüringentags-Pause wieder mit Ernteumzug) sind für den 11./12. September für die private Jahresplanung zu berücksichtigen. Den ereignisreichen Nachferien-Monat beschließen das Herbstfest der Generationen (19.9.), die Leistungsschau junger musikalischer Talente „Alles außer Klassik“ und der Aktionstag „Böbi kunterbunt“ (30.9.).

Im November steht, ebenfalls nach einem Aussetzen für das große Landesfest, eine weitere Auflage der großen Leistungsschau der Wirtschaft im Landkreis Sömmerda an. Die hatte 2018 zum 25. Mal und mit über 75 Ausstellern stattgefunden und kommt jetzt also mit Auflage 26 und vielleicht neuen Ideen zurück.

Der Dezember bringt eine weitere gemeinsame Veranstaltung von Stadt und Handwerker- und Gewerbeverein – den Weihnachtsmarkt.